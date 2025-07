mObywatel i czatbot. Kiedy pojawi się wirtualny asystent?

mObywatel to rządowa aplikacja, która ciągle jest rozwijana. Obecnie trwają prace nad różnymi nowościami. Jedną z nich jest czatbot, czyli wirtualny asystent mający ułatwić nawigację po platformie i dostęp do wielu funkcji oraz usług. Testy trwają od miesięcy, ale kiedy pojawi się to narzędzie?