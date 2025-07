Sejm uchwalił w środę ustawę, która umożliwi Polakom wgląd w prognozowaną wysokość ich emerytury w aplikacji mObywatel. To krok w stronę uproszczenia systemu i oszczędnego podejścia do cyfryzacji usług publicznych. Wszystkie dane z Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) zostaną przeniesione do aplikacji, a skorzysta na tym ok. 7 mln Polaków.

Prognoza emerytury trafi do mObywatela

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 262 posłów, a 171 było przeciw. Żaden nie wstrzymał się od głosu. Dzięki nowej funkcji Polacy będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji o ich przyszłych świadczeniach z ZUS i otwartych funduszy emerytalnych. Skorzystają z niej osoby, które ukończyły 35 lat.

Teraz projekt trafi pod obrady Senatu. Po zatwierdzeniu przez izbę wyższą i podpisie prezydenta, nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

- Informacja o naszej przyszłej emeryturze na wyciągnięcie ręki: mObywatel współpracuje z mZUS dla jeszcze lepszego dostępu do ważnych informacji dla nas wszystkich. To kolejny etap deregulacji i cyfryzacji - zmiana w podejściu do relacji z urzędem - mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Kiedy nowa funkcja w mObywatelu?

Zgodnie z przegłosowaną ustawą, już od 1 stycznia 2026 roku będzie możliwość udostępniania danych dotyczących m.in. prognozowanej emerytury w mObywatelu. W aplikacji będą dostępne również informacje z dobrowolnych programów oszczędzania - na podstawie odpowiednich porozumień.

Uchylenie CIE pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy

Ustawa zakłada także uchylenie ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej z 2021 roku, której wdrożenie byłoby kosztowne i dublowałoby już istniejące narzędzia. Przeniesienie danych do mObywatela przyniesie 167,5 mln zł oszczędności do roku 2032. W tym roku będzie to już 27,5 mln zł.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że zdecydowało się zrezygnować z projektu CIE ze względu na wysokie koszty ich utrzymania oraz niepewność co do ich efektywności. W zamian planowane jest rozwinięcie aplikacji mObywatel, która ma zyskać nową funkcję przy wsparciu funduszy unijnych.

