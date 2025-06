Centralna Informacja Emerytalna do likwidacji. Zastąpi ją mObywatel

Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy deregulacyjnej, która ma na celu likwidację Centralnej Informacji Emerytalnej. To świetna informacja, bowiem zamiast w drogim i nieskutecznym systemie, nasze dane o emeryturze będą łatwo dostępne w aplikacji mObywatel. W tym tygodniu rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji, wskutek czego Polacy zyskają dostęp do jeszcze większej ilości cennych danych bezpośrednio w aplikacji na telefonie. Co dokładnie będzie można sprawdzić w mObywatelu i kiedy nowe funkcje staną się dostępne?