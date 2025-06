Uchwalona 4 czerwca 2025 roku nowelizacja ustawy, przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie (427 głosów za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących się), otwiera drzwi do innowacji, które obiecują zrewolucjonizować interakcje obywateli z administracją publiczną . Od zgłoszenia stłuczki drogowej w kilka minut, przez wsparcie wirtualnego asystenta opartego na polskim modelu sztucznej inteligencji, po cyfrowe legitymacje i podpisy elektroniczne - mObywatel staje się niezastąpionym narzędziem w codziennym życiu.

Jak donosi serwis Gazeta Prawna, poseł Patryk Wicher z PiS podkreślił, że rozwój mObywatela jest kluczowy dla wzmacniania kompetencji cyfrowych obywateli oraz usprawnienia ich codziennych kontaktów z administracją publiczną. Z kolei posłanka Anna Sobolak z Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, że proponowane zmiany są nie tylko potrzebne, ale również stanowią istotny krok w kierunku cyfryzacji usług publicznych. Jej zdaniem, dzięki nowym funkcjonalnościom, Polska umacnia swoją pozycję lidera w zakresie cyfrowych usług publicznych w Europie , a tradycyjne, papierowe procedury administracyjne odejdą do przeszłości.

Co nowego czeka użytkowników i kiedy możemy spodziewać się tych zmian? Obecnie ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe funkcje mObywatela będą dostępne jeszcze w tym roku.

Kto z nas nie zna stresu po drobnej kolizji drogowej? Nerwy, szukanie długopisu, drukowanie formularzy… Dzięki funkcji mStłuczka w mObywatelu to już przeszłość. T eraz oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego będzie można sporządzić bezpośrednio w aplikacji, podpisać podpisem zaufanym lub kwalifikowanym i natychmiast przesłać do ubezpieczyciela.

W mObywatelu zyskamy również wirtualnego asystenta, opartego na polskim modelu językowym PLLuM, który pomoże nam wypełniać wnioski, napisać pismo do urzędu lub znaleźć potrzebną informację. Działa jak czat, z którym możemy porozmawiać o swoich potrzebach administracyjnych. Co ważne, nie będzie przetwarzał danych osobowych, więc możemy czuć się bezpiecznie. To pierwszy tak zaawansowany asystent AI w polskich usługach publicznych.