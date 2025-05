mObywatel daje dostęp do coraz większej liczby dokumentów. Ministerstwo Cyfryzacji właśnie ogłosiło, że w aplikacji pojawi się wkrótce kolejna nowość. To mobilna legitymacja studencka , którą studenci oraz studentki będą mieć zawsze przy sobie w telefonie.

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że mobilna legitymacja studencka zostanie wprowadzona do aplikacji mObywatel wraz z dniem 1 lipca 2025 r . Będzie to ogólnodostępny dokument, który może uzyskać każdy student oraz studentka uczelni w Polsce .

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że mobilna legitymacja studencka będzie dokumentem, który daje te same uprawnienia, co tradycyjna karta. Ponadto przekazano, że dotychczasowe legitymacje (fizyczne oraz cyfrowe) nie stracą ważności i nadal będą honorowane (do terminu ważności wskazanego na dokumencie). Co z dotychczasowymi kartami?