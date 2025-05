Zapomniałeś hasła do banku? Z pomocą przychodzi mObywatel.

mObywatel to aplikacja, która co chwilę dostaje nowe funkcje. W drodze jest znacznie więcej nowości, które jakiś czas temu nakreślił resort . Teraz dowiadujemy się, że jeden z polskich banków postanowił wykorzystać możliwości narzędzia, co docenią zapominalscy klienci.

Zapomniane hasło do bankowości elektronicznej to problem, z których spotkało się wielu z nas. Zazwyczaj wiąże się to z koniecznością kontaktu z infolinią banku lub też wizytą w placówce. Bank Pocztowy postanowił to znacząco ułatwić i w tym celu sięgnął po jedno z narzędzi wbudowanych w aplikację mObywatel.