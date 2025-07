Najpierw robisz, potem myślisz? W mózgu dzieje się wtedy coś dziwnego

Percepcja zewnętrzna i przetwarzanie pamięci dziejące się wewnątrz nas to zagadnienia badane dość szeroko, jednak zazwyczaj w izolacji. Tym razem naukowcy postanowili spojrzeć na to szerzej i zbadać dynamikę mózgu związaną z przełączaniem się między tymi dwoma kierunkami. Jak działa mózg, gdy nasza uwaga przechodzi z wewnątrz na zewnątrz i odwrotnie?

Aktywność elektryczna w różnych obszarach mózgu podczas kierowania uwagi na zewnątrz (na niebiesko) do wewnątrz (na pomarańczowo) i w obu tych przypadkach (na zielono) A. C. Nobre, D. Gresch (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Bodźce występujące na zewnątrz są zazwyczaj silniejsze i dosłownie "rzucają nam się w oczy", co dla mózgu może wydawać się łatwiejsze do przyswojenia niż sięganie po mentalne obrazy do pamięci, które może wiązać się z większym wydatkiem energetycznym. Dlatego też wiele osób ma trudność z obserwacją własnych myśli np. podczas medytacji, a telewizję może oglądać godzinami. Ma to zapewne podłoże ewolucyjne. Jednocześnie treści z obu tych domen mogą ze sobą rywalizować i to nasz mózg (najprawdopodobniej ten przełącznik to hipokamp) wybiera, które z nich obdarzyć większą uwagą, a które mają przelecieć gdzieś na marginesie.