Coś dziwnego dzieje się z ludzkim mózgiem podczas rozmów wideo

Zdarzyło się wam kiedyś czuć bardzo niezręcznie po zakończeniu rozmowy wideo, mimo że przebiegała zupełnie normalnie? Nie jesteście sami, a problem jest dobrze znany naukowcom, którzy postanowili bliżej się mu przyjrzeć. Wyniki badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Yale pokazują, że nasz mózg nie przetwarza rozmów wideo w taki sam sposób, jak rozmów twarzą w twarz - zdaniem badaczy to sygnał, jak ważna jest komunikacja osobista dla naszych naturalnych interakcji z innymi ludźmi.





Systemy społeczne ludzkiego mózgu są bardziej aktywne podczas rzeczywistych, osobistych spotkań niż na Zoomie. Reprezentacje twarzy w Internecie, przynajmniej przy obecnej technologii, nie mają tego samego «uprzywilejowanego dostępu» do społecznych obwodów neuronowych w mózgu, jaki jest typowy dla prawdziwych obiektów mówi neurobiolog Joy Hirsch.

Nasz mózg nie przepada za rozmowami wideo

Cytowana wyżej autorka artykułu opublikowanego w Neuroscience wyjaśnia też, że w większości wcześniejszych badań z wykorzystaniem neuroobrazowania do rejestrowania aktywności mózgu podczas interakcji społecznych, brały udział pojedyncze osoby, a nie pary, co miało wpływ na wyniki. W nowym naukowcy bezpośrednio porównali sposób, w jaki dwie osoby wchodziły w interakcje ze sobą w czasie rzeczywistym, zapraszając do badania 28 zdrowych dorosłych bez wad wzroku, o różnym wieku, płci i pochodzeniu etnicznym.

