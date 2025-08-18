Redmi 15 5G oraz 4G debiutują w Polsce. Znamy ceny i specyfikacje.

Xiaomi wprowadza do oferty smartfony z serii Redmi 15, które debiutują także w Polsce. Tym razem jest to propozycja dla tych osób, które szukają telefonów za mniej niż tysiąc złotych. Zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacje techniczne.

Polskie ceny smartfonów Redmi 15 5G i 4G

Nowe smartfony Xiaomi są tanie i kosztują kilkaset złotych. Polskie ceny telefonów prezentują się następująco.

Redmi 15 5G 4 GB + 128 GB - 899 złotych

Redmi 15 5G 8 GB + 256 GB - 999 złotych

Redmi 15 4G 6 GB + 128 GB - 649 złotych

Redmi 15 4G 8 GB + 256 GB - 749 złotych

Smartfony Redmi 15 dostępne są w trzech kolorach obudowy. Xiaomi materiały prasowe

Pierwszy smartfon jest dostępny w trzech kolorach obudowy. Są to zielony, czarny i tytanowy. Natomiast model Redmi 15 4G można nabyć w barwach czarnej, purpurowej oraz tytanowej.

Specyfikacja techniczna smartfona Xiaomi Redmi 15

Redmi 15 5G to smartfon, który wyróżnia się przede wszystkim wielką baterią. Pod obudową Xiaomi umieściło akumulator o pojemności aż 7000 mAh, co powinno przełożyć się na około dwa dni pracy. Urządzenie wspiera ładowarki o mocy do 33 W. Nie zabrakło też funkcji zwrotnego ładowania 18 W.

Nowy telefon ma również duży wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 6s Gen 3. Aparat fotograficzny składa się z dwóch obiektywów. Główny z nich połączono z 50-megapikselowym sensorem. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką HyperOS 2.

Smartfon Redmi 15 5G. Xiaomi materiały prasowe

Specyfikacja techniczna modelu Redmi 15 4G jest zbliżona. Najważniejszą różnicą jest inny procesor i brak wsparcia dla sieci 5G. Wbudowany modem zapewnia obsługę LTE. Natomiast wykorzystany czip to starszy Snapdragon 685 firmy Qualcomm.

Nowe smartfony Xiaomi nie porywają specyfikacją, ale zaprojektowano je z myślą o mniej wymagających użytkownikach, gdzie główną rolę odgrywa niska cena. I to z pewnością cel, który został osiągnięty. Urządzenia wyróżniają się jednak wspomnianymi bateriami o pojemności 7000 mAh, co w telefonach z Androidem jest jeszcze rzadkością.

