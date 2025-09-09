Apple zaprezentowało system iOS 26 w trakcie czerwcowej konferencji WWDC25. Wtedy poznaliśmy najważniejsze nowości i w lipcu uruchomiono publiczny program pilotażowy. Obecnie setki milionów użytkowników iPhone'ów na całym świecie czeka na sfinalizowaną aktualizację nowego oprogramowania. Kiedy trafi ona na zgodne telefony?

Aktualizacja iOS 26 z datą premiery. Które iPhone'y ją dostaną?

Podczas dzisiejszej premiery smartfonów iPhone 17, gdzie zaprezentowano również inne produkty, Apple ogłosiło termin udostępnienia iOS 26 dla wszystkich użytkowników. Nastąpi to w najbliższy poniedziałek, czyli 15 września. Spodziewajmy się, że proces rozpocznie się około godziny 19:00 czasu w Polsce.

Aktualizacja iOS 26 nie trafi na wszystkie telefony, które w zeszłym roku dostały iOS 18. W tym roku Apple wycięło z listy wsparcia kilka starszych modeli. Są to iPhone'y Xs, Xs Max i Xr z 2018 r. Właściciele tych smartfonów nowego systemu nie dostaną. Wykaz kompatybilnych modeli widoczny jest niżej.

iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro i 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max

iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max

iPhone SE 2. i 3. generacji

iOS 26 to mnóstwo nowości

Apple w tym roku przygotowało dla użytkowników iPhone'ów sporo nowości. Aktualizacja iOS 26 wprowadza nowy język designu o nazwie Liquid Glass, który wnosi liczne efekty przezroczystości, nowe animacje, odświeżone ikonki oraz inne elementy, w tym pływające paski w aplikacjach.

Sporo nowości obejmuje komunikację. Apple wprowadziło nowe funkcje w aplikacjach Telefon (zarządzanie niechcianymi połączeniami czy asystent oczekiwania) i Wiadomości (ankiety, zarządzanie nieznanymi numerami, różne tła dla poszczególnych rozmów). Fajną opcją jest AutoMix w Apple Music i ponadto pojawiają się dwie nowe aplikacje. Są to Gry oraz Podgląd. Duże zmiany dostrzegą także użytkownicy CarPlay.

Jest też sporo nowości w pakiecie Apple Intelligence, z których to jednak korzystanie w Polsce wymaga zmiany języka. Na wsparcie dla polskiego na razie nie ma co liczyć i zapewne nie zmieni się to w krótkim czasie. Wraz z iOS 26 firma udostępni także uaktualnienia watchOS, iPadOS, tvOS, visionOS oraz nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 26 i macOS Tahoe dla Maców.

''Wydarzenia'': Poznań światową stolicą rysunku ''na żywo''. Przyjechało kilkudziesięciu artystów Polsat News Polsat News