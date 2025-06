Apple Liquid Glass to pierwsza taka aktualizacja designu od lat

Apple na swojej poniedziałkowej konferencji deweloperskiej WWDC25 zaprezentował aktualizację designu, która jego zdaniem jest czymś, co zdarza się raz na dekadę. Poprzednia duża aktualizacja designu Apple miała miejsce w 2013 roku, kiedy ukazała się aktualizacja iOS 7. Od tamtej pory zmieniło się wiele pod względem zarówno mocy obliczeniowej telefonów, tabletów i komputerów, jak i trendów w designie (wliczając w to odejście od Flat Design i powrót do efekciarstwa). Pojawiły się też nowatorskie zestawy mieszanej rzeczywistości, takie jak gogle Apple Vision Pro. Potężniejsza stała się też architektura procesorów Apple Silicon zasilająca nowe generacje Maców i iPhone'ów. Dzięki niej urządzenia są w stanie renderować świetne efekty wizualne w czasie rzeczywistym.

Alan Dye z działu Human Intelligence w Apple pokazał na WWDC 2025 "największą aktualizację designu w historii" tego ekosystemu. Nosi ona nazwę Liquid Glass i określa zarówno główny materiał, jak i język designu. Materiał oznacza, że zbudowane są z niego elementy interfejsu - tak jak dawniej w przypadku Aero Glass i przykładowo pasków tytułowych okien czy paska zadań w Windows Vista (obecnie w Windows 11 obowiązuje Fluent Design System, który również czerpie z tego trendu, choć stosuje inne materiały). Język designu to zaś cały zbiór reguł, obejmujący interfejs (UI) i doświadczenia użytkownika (UX). Dzięki tym regułom wszystkie zaktualizowane elementy we wszystkich systemach są ze sobą spójne (co nie zawsze jest takie oczywiste). Gdzie nie spojrzymy, od razu widać, że mamy do czynienia z jednym ekosystemem.

"Inspirowany głębią i wymiarowością visionOS, ten nowy design wykorzystuje potężne osiągnięcia Apple w technologiach sprzętowych, krzemowych i graficznych Apple. Nowy materiał, Liquid Glass, jest prześwitujący i zachowuje się jak szkło w prawdziwym świecie. Jego kolor jest informowany przez otaczającą zawartość i inteligentnie adaptuje się między jasnymi i ciemnymi środowiskami. Zrodzony z bliskiej współpracy zespołów designu i inżynieryjnych, Liquid Glass korzysta z renderowania w czasie rzeczywistym i dynamicznie reaguje na ruch ze spektakularnymi podświetleniami. Tworzy to żywe doświadczenie, które sprawia, że korzystanie z iPhone'a, iPada, Maca, Apple Watch i Apple TV jest jeszcze przyjemniejsze" - wyjaśnia Apple.

Nowy język designu obejmie cały ekosystem Apple

Apple Liquid Glass jako uniwersalny język designu obejmie cały ekosystem Apple'a, wliczając w to iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 i visionOS 26. Co ciekawe, inspiracja nadeszła właśnie z tej ostatniej domeny. Mocno nowatorski system operacyjny na Apple Vision Pro, urządzenie wciąż niszowe w naszej części świata, jako pierwszy z tej rodziny zaadaptował te futurystyczne trendy i stworzył z nich spójną całość. Istotna jest tu specyfika mieszanej rzeczywistości. Interfejsy w visionOS nakładają się na obraz ze świata wirtualnego lub rzeczywistego tuż przed oczami użytkownika gogli. Teraz ta stylistyka trafi również na płaskie ekrany.

Liquid Glass czerpie inspirację z designu visionOS 26 na Apple Vision Pro Apple materiały prasowe

Nowy design produktów Apple dotyczy nie tylko wyglądu, ale też funkcjonalności i responsywności. Chodzi o sposób, w jaki elementy interfejsu reagują na dotyk i interakcje użytkownika. Nazwa oznaczająca płynne szkło jest bardzo sugestywna. Daje to bardziej żywe, trójwymiarowe wrażenie dzięki efektom głębi, przezroczystości, szklistości i przenikania światła i obwódkom. Doświadczyć tego można będzie we wszystkich, nawet najdrobniejszych elementach interfejsu, takich jak przyciski, suwaki, kontrolki multimediów, tekst i ikony. Te stały się jeszcze bardziej zaokrąglone niż do tej pory, upodabniając się do kształtów zarówno interfejsów visionOS, jak i samych urządzeń Apple'a.

Liquid Glass odpowiada też dynamicznie na oświetlenie, przechodząc między trybem jasnym i ciemnym. Te efekty będą widoczne nie tylko w systemie, ale również w aplikacjach Apple'a. Efekt jest także widoczny w większych połaciach interfejsu, takich jak ekran blokady, ekran domowy, powiadomienia czy centrum sterowania.

Liquid Glass w aplikacjach na iPhone'a odmienia wygląd menu i kontrolek Apple materiały prasowe

Nowy design zobaczymy też w aplikacjach zewnętrznych wydawców, którzy zdecydują się go zaadaptować. Jest to możliwe dla deweloperów korzystających ze SwiftUI, AppKit oraz UIKit, którzy mogą sięgnąć po nowy zestaw interfejsów API, aby zaktualizować swoje interfejsy.

Liquid Glass trafi na urządzenia Apple w aktualizacjach z numerem 26 jesienią 2025 roku. Już teraz tę i pozostałe nowości można testować poprzez Apple Developer Program, natomiast publiczna beta ukaże się w lipcu poprzez Apple Beta Software Program.

Jak można ocenić tę zmianę? Dla mnie zdecydowanie na plus. Spodziewam się, że tak właśnie wyglądałyby systemy w połowie lat dwutysięcznych, gdyby ówczesna moc obliczeniowa na to pozwalała. Byłaby to naturalna kontynuacja trendu futurystycznego Y2K, który dominował na przełomie mileniów. Trochę tego udało się zaimplementować choćby w Windows Vista i 7, lecz później na blisko dekadę świat zdominował niesławny Flat Design, w czym równy udział miał zarówno Apple, jak i Microsoft. Dziś, gdy telefony i komputery są już wystarczająco mocne, te niegdyś futurystyczne efekty stały się w końcu rzeczywistością.

