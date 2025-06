Co nowego w iPadOS 26 i kiedy premiera?

WWDC 2025 przyniosła wyczekiwane zapowiedzi i odpowiedzi na pytania - co nowego szykuje Apple na ten rok? Zacząć należy od numeracji wersji systemów, która przeskakuje na "26". Apple unifikuje bowiem numery wersji dla wszystkich swoich platform. Tym sposobem nie będzie iPadOS 19, a od razu iPadOS 26. Dlaczego? W ten sposób łatwiej będzie skojarzyć, do którego roku dana wersja będzie obowiązywać. Nowy system iPadOS 26 ukaże się jesienią 2025 i będzie aktualny do jesieni 2026. Będzie to darmowa aktualizacja dla urządzeń iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9" (3. generacja i nowsze), iPad Pro 11" (1. generacja i nowsze), iPad Air (M2 i nowsze), iPad Air (3. generacja i nowsze), iPad (A16), iPad (8. generacja i nowsze), iPad mini (A17 Pro) oraz iPad mini (5. generacja i nowsze).

Oczywiście można by uznać, że bardziej adekwatna byłaby liczba 25, ale... jest w tym zapewne też aspekt marketingowy. W podobny sposób numerowane są przecież także gry z serii FIFA i wiele innych produktów.

Nowa wersja systemu dla iPada to przede wszystkim odświeżony design. Podobnie jak całe portfolio urządzeń Apple'a, otrzyma on zmiany kosmetyczne pod szyldem Liquid Glass, inspirowane visionOS 26, a więc sporo zaokrągleń, przezroczystości i efektu pływania. Przy tym całe doświadczenie zachowuje znajomy styl iPadOS. Nowy materiał odzwierciedla i komponuje się z otoczeniem, dynamicznie transformując się, by skierować uwagę na najbardziej istotnych w danym momencie treściach. Użytkownicy zyskają nowe możliwości personalizacji ekranu głównego, ekranu blokady oraz Control Center. Wizualnie prezentuje się to świetnie, a nowy język designu zobaczymy w każdym zakamarku interfejsu, wliczając w to ikony.

Nowy pasek menu na iPadOS 26 Apple materiały prasowe

Jakie zatem nowości wprowadza ta aktualizacja? Prawdopodobnie najważniejsza z nich obejmuje pasek menu, który zapewni większą produktywność w stylu komputerów Mac. Na iPadOS 26 ma on wyglądać i zachowywać się podobnie jak wersja desktopowa. To jedna z tych funkcji, która z macOS przedostała się na tablety, dzięki którym są one bardziej użyteczne. Nowy pasek menu zapewnia dostęp do poleceń aplikacji, a deweloperzy mogą go dostosowywać.

Apple Intelligence na iPadzie daje więcej możliwości

Apple Intelligence to technologia stanowiąca podstawę dla Writing Tools, Genmoji, Image Playground, funkcji Clean i wyszukiwania językiem naturalnym w aplikacji Photos, Visual Intelligence, podsumowań e-maili czy inteligentnych odpowiedzi. Teraz każda aplikacja będzie miała dostęp do sztucznej inteligencji uruchamianej na urządzeniach Apple - także w trybie offline - poprzez nowy framework Foundation Models. Dzięki temu wydawcy unikną kosztów związanych z dostępem do API online.

Na iPada trafi funkcja Live Translation - dzięki Apple Intelligence system może tłumaczyć rozmowy na żywo w aplikacjach Phone, FaceTime i Messages, a wszystko odbywa się bezpośrednio na urządzeniu, dzięki czemu dane nie trafiają na serwery. Odbywa się to zarówno podczas rozmów tekstowych, jak i wideorozmów i rozmów telefonicznych (osoba po drugiej stronie nie musi nawet mieć iPhone'a, aby otrzymać tłumaczenie w swoim języku). Funkcja jest też dostępna dla deweloperów poprzez API.

Shortcuts na iPadOS 26. Tak możesz wykorzystać Apple Intelligence Apple materiały prasowe

Do aplikacji Shortcuts zawitają nowe inteligentne akcje, które pozwalają tworzyć potężne skróty, np. do podsumowania tekstu z Writing Tools czy tworzenia obrazów z Image Playground. Użytkownicy mogą też skierować się bezpośrednio do modeli Apple Intelligence, by dostarczył odpowiedzi, które są przekazywane do pozostałych skrótów. Student może przykładowo utworzyć skrót wykorzystujący AI do porównania swoich notatek z transkrypcją wykładu, aby sprawdzić, co przeoczył.

Nieco ulepszeń zaliczy też Genmoji na iPada, czyli funkcja pozwalająca zamieniać zwykłe obrazy w emoji przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Użytkownicy będą mogli łączyć standardowe emoji w nowe, a także tworzyć je na podstawie opisów tekstowych (promptów).

Co jeszcze przygotował Apple? Sporo nowości na iPadOS 26

Aktualizacja iPadOS 26 to również ukłon w stronę fanów multitaskingu. Jeżeli twój styl pracy obejmuje wielozadaniowość, to z pewnością te zmiany cię ucieszą. Nowa wersja systemu wprowadza aktualizację Stage Manager, ulepszoną wersję interfejsu do obsługi wielu zadań, który debiutował w iPadOS 16. Funkcja ta pozwala efektywnie zarządzać i organizować okna aplikacji, a także wyświetlać aplikacje obok siebie i zmieniać ich położenie, minimalizować, grupować okna i nie tylko.

Stage Manager z ulepszonym zarządzaniem oknami na iPadOS 26 Apple materiały prasowe

Tak samo jak na pozostałe systemy, na iPadOS 26 trafi aplikacja Apple Games (Gry) z dostępem do gier zarówno Apple Arcade, jak i zewnętrznych wydawców. Ma to być cross-platformowa, rozbudowana platforma dla graczy, stanowiąca jak gdyby spoiwo dla dość rozproszonych aplikacji gamingowych w ekosystemie Apple. Aplikacja zapewni dostęp do gier, rekomendacji i spersonalizowanych informacji na swoim ekranie głównym. Na karcie Library zobaczysz wszystkie gry pobrane przez ciebie z App Store. Apka dostosowuje się do pionowego lub poziomego ekranu i współpracuje z kontrolerem. Stawia też na aspekt społecznościowy z wyzwaniami i listą znajomych. System wyzwań pozwala rywalizować między graczami także w grach single player.

Apple wprowadza też na iPada aplikację Preview, obecnie dostępną na macOS. Jest to aplikacja m.in. do przeglądania, edytowania i dodawania adnotacji w dokumentach PDF, a także podglądu formatów graficznych, prezentacji PowerPointa, projektów Photoshopa i nie tylko. Apple pracował nad jej wersją mobilną od wielu lat i w końcu może ją wydać dla swoich użytkowników na iPadOS 26.

Aplikacja Preview trafi do iPadOS 26 Apple materiały prasowe

Na iPada i iPhone'a trafią również nowe ułatwienia dostępu, w tym Accessibility Reader, a także możliwość udostępnienia ich ustawień - tak by użytkownik po pożyczeniu urządzenia należącego do kogoś innego mógł szybko włączyć na nim swoje własne ustawienia dostępności.

Zapowiedziano też zmiany w obszarze wprowadzania. Użytkownicy pióra Apple Pencil zyskają ułatwienia w pisaniu po arabsku, w tym za sprawą obsługi typowej dla tego języka kaligrafii.

Nowe sposoby pracowania z plikami na iPadOS 26

Nowy system na iPada wprowadza nowe sposoby zarządzania, otwierania i edytowania plików. W ulepszonym widoku listy zobaczymy więcej szczegółów w kolumnach, których rozmiar można zmieniać. Łatwiejsze stanie się też identyfikowanie folderów dzięki możliwości ich oznaczania kolorami, ikonami i emoji, widocznymi na wszystkich urządzeniach. Foldery można teraz przenosić z aplikacji Files bezpośrednio do Docka. Można także ustawić domyślną aplikację do otwierania danego typu plików.

Nowy interfejs plików na iPadOS 26 Apple materiały prasowe

System iPadOS 26 odmienia też sposób pracy z aplikacjami. Korzystając z Apple Silicon, daje on możliwość uruchamiania w tle zasobożernych zadań. Gdy użytkownik rozpocznie długotrwały proces w aplikacji, funkcja Background Tasks pokaże się w Live Activities, dając użytkownikowi kontrolę oraz wgląd w to, jakie procesy są uruchomione.

Na iPada trafią też nowe funkcje dźwiękowe. Użytkownicy zyskają większą kontrolę nad wprowadzanym dźwiękiem, wliczając w to możliwość wyboru różnych mikrofonów dla poszczególnych aplikacji i stron internetowych. Dzięki funkcji izolacji głosu (Voice Isolation) blokowane są hałasy w tle.

Użytkownicy będą też mogli skorzystać z funkcji Local Capture, aby tworzyć wysokiej jakości nagrania na iPadzie z użyciem dowolnej aplikacji konferencyjnej, a także łatwo udostępniać pliki audio i wideo po zakończeniu spotkania.

Nowe aplikacje i aktualizacje na iPada

Do iPadOS trafi aplikacja Journal, która ułatwia prowadzenie dziennika przy użyciu pióra lub dotyku. Użytkownicy mogą dodawać zdjęcia, nagrania wideo i dźwiękowe, lokalizacje i nie tylko. Z kolei do aplikacji Messages zawitają tła konwersacji, umożliwiające spersonalizowanie czatu. W aplikacji można też będzie tworzyć ankiety, łatwo nawigować po tym, co zostało w konwersacji udostępnione czy też prosić i otrzymywać przelewy Apple Cash. Na iPada trafi też aplikacja Phone z funkcjami Hold Assist i Call Screening.

Aplikacja Phone na iPada w iPadOS 26 Apple materiały prasowe

Ponadto do aplikacji Calculator zawitają nowe możliwości graficzne 3D, pozwalając użytkownikom pisać równania z trzema zmiennymi oraz tworzyć grafy w trzech wymiarach. Do aplikacji Notes trafi zaś możliwość importowania i eksportowania notatek do plików Markdown, a także tworzenia transkrypcji rozmów z aplikacji Phone.

Wszystkie nowości są już dostępne do testów w ramach Apple Developer Program, zaś publiczna wersja ukaże się w lipcu poprzez Apple Beta Software Program.

Jak polski astronauta załapał się do lotu na ISS? Rozmawiamy z jego kolegą Przemysław Białkowski INTERIA.PL