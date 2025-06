WWDC25 to duża konferencja Apple skierowana przede wszystkim do deweloperów, ale podczas prezentacji otwierającej wydarzenie zostaną zaprezentowane nowości, które przyciągną uwagę wielu użytkowników produktów z logo nadgryzionego jabłka. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

iOS 26 to nowy system operacyjny dla iPhone'ów

Najpopularniejszym produktem Apple pozostaje iPhone. Podczas WWDC25 nie zobaczymy nowych telefonów (ich prezentacja odbędzie się we wrześniu), ale zostanie zaprezentowane coś, co dotyczy setek milionów użytkowników smartfonów z logo nadgryzionego jabłka. Tą nowością jest iOS 26, czyli duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone'ów.

Ale jak to iOS 26, skoro w zeszłym roku udostępniono iOS 18? Apple doszło do wniosku, że w tym roku ujednolici numery własnych systemów i stąd przeskok w numerowaniu. Firma chce w ten sposób podkreślić, że jest to edycja oprogramowania na 2026 r., choć jego publiczna premiera odbędzie się jeszcze jesienią br.

iOS 26 to ogromna aktualizacja software dla iPhone'ów. Mówi się o tym, że będzie to największe wydanie od czasu iOS 7 sprzed kilkunastu lat, gdy wprowadzono duże zmiany wizualne. W tym roku też czeka nas spore odświeżenie interfejsu użytkownika, które bazuje na projekcie Solarium. W jego ramach Apple zapożyczy dużo rozwiązań z visionOS dla gogli Vision Pro. Pojawi się więcej zaokrąglonych elementów (ikonek, pasków etc.), przezroczystości czy nowe animacje. Wszystko to ma zapewnić nowocześniejszy oraz bardziej spójny widok w ekosystemie urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Interfejs iOS 26 ma być w dużym stopniu inspirowany visionOS. Apple materiały prasowe

Oczywiście nie zabraknie też licznych nowych funkcji. Z pewnością należy spodziewać się dalszego rozwoju pakietu Apple Intelligence. Być może w końcu doczekamy się narzędzi dla Siri, które zapowiedziano już rok temu, ale ich wdrożenie opóźniono. Czy wirtualna asystentka przemówi także po polsku? Na to bym nie liczył.

iOS 26 po keynoyte otwierającym WWDC25 trafi w ręce deweloperów. Publiczna wersja beta powinna zostać udostępniona w lipcu. Natomiast sfinalizowana aktualizacja ma być gotowa we wrześniu. Wiele jednak wskazuje na to, że nie dostaną jej modele iPhone Xs i Xr, które zostaną pozbawione wsparcia dla nowego systemu.

macOS Tahoe i iPadOS 26 upodobnią się do iOS 26

Apple w ramach działań mających na celu zapewnienie bardziej spójnego widoku w ekosystemie własnych urządzeń, planuje również zmiany wizualne obejmujące macOS Tahoe (kolejna odsłona systemu operacyjnego dla Maców) i iPadOS 26 (dla tabletów iPad).

macOS Tahoe i iPadOS 26 również mają otrzymać zmiany w interfejsie użytkownika oparte na Solarium, co zapewni bardziej spójny widok z iPhone'ami pracującymi pod kontrolą iOS 26. Ma to oczywiście sens, bo firma dąży do tego, aby użytkownicy jej sprzętów mogli korzystać z podobnego UI niezależnie od typu urządzenia.

Wraz z nowym systemów dla Maców Apple planuje pozbyć się ponownie wsparcia dla starszych komputerów. Dotyczy to maszyn z układami Intela. Z listy wsparcia mają "wylecieć" m.in. Mac Mini z 2018 r. czy starsze MacBooki Air (warianty sprzed wersji z czipem M1).

iPadOS 26 i macOS Tahoe mają być gotowe w tym samym czasie, co aktualizacja dla iPhone'ów. Spodziewajmy się więc, że premiera odbędzie się we wrześniu. Te systemy również będzie można testować w wersji beta.

Apple na WWDC25 pokaże także inne oprogramowanie

W trakcie WWDC25 nie zabraknie również aktualizacji systemów operacyjnych na pozostałe urządzenia. Podczas keynote spodziewajmy się też zapowiedzi watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 oraz nowego oprogramowania dla głośników HomePod, którego numeracja również zostanie zrównana.

Wymienione wyżej systemy (poza nowym numerem) również mają dostać zmiany wizualne, które przybliżą interfejs oprogramowania do pozostałych urządzeń. Wszystkie te systemy zostaną udostępnione w sfinalizowanych wersjach wczesną jesienią.

HomePad z homeOS

Apple od jakiegoś czasu pracuje nad nowym urządzeniem, które potocznie nazywane jest przez media "HomePad". To połączenie głośnika HomePod z kwadratowym ekranem dotykowym o wielkości dwóch położonych obok siebie iPhone'ów. Czy premiera odbędzie się podczas WWDC25? Tego nie wiadomo, ale nie można niczego w 100 proc. wykluczyć.

Zacznijmy od tego, że mityczny HomePad ma zadebiutować w drugiej połowie br. Sprzęt ma pracować pod kontrolą nowego systemu operacyjnego o nazwie homeOS. Ma on dawać dostęp do funkcji z pakietu Apple Intelligence oraz wybranych aplikacji Apple. App Store dla tej platformy początkowo może być ograniczony.

Na razie nie wiadomo, czy Apple zdecydowało się na premierę tego urządzenia podczas WWDC25. Nawet jeśli tak, to nie będzie to właściwy pokaz przed wprowadzeniem gadżetu do sprzedaży. Ewentualnie można spodziewać się jakiejś zajawki tego, nad czym pracuje gigant. W przeszłości podczas czerwcowych konferencji już tak bywało. Przykładem mogą być gogle Vision Pro, które pokazano pierwszy dwa lata temu podczas WWDC23.

Ewentualnej prezentacji innych urządzeń podczas WWDC25 raczej się nie spodziewamy.

Gdzie oglądać konferencję Apple WWDC25?

Oczywiście czerwcowa konferencja Apple będzie dostępna do obejrzenia na żywo. Keynote otwierający WWDC25 odbędzie się w poniedziałek 9 czerwca. Start przewidziano na godzinę 19:00 czasu w Polsce. Wtedy zostanie udostępniona relacja na stronie producenta. Oglądanie będzie możliwe także na kanale firmy w serwisie YouTube.

Plotki mówią o tym, że firma nie poświęci zbyt wiele czasu na funkcje z pakietu Apple Intelligence. W zeszłym roku pokaz rozwiązań opartych na AI był długi, ale podczas WWDC25 ma być inaczej. Główny nacisk zostanie położony na nowe wersje systemów.

