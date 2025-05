Apple szykuje się do tegorocznej konferencji WWDC25 , gdzie spodziewamy się przede wszystkim nowego oprogramowania dla sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

Podczas keynote otwierającego konferencję WWDC25 zobaczymy system iOS 26. Wraz z nim iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26 oraz tvOS 26. Skąd taki pomysł? Z informacji przekazanych przez Gurmana, a opartych na źródłach bliskich planom Apple, wynika, że jest to związane z chęcią ujednolicenia numeracji oprogramowania. No dobrze, ale w takim razie powinny one chyba dostać numerki 25?