Apple w trakcie pierwszego dnia WWDC25 zaprezentowało nowe systemy operacyjne. Wśród nich jest macOS Tahoe dla komputerów Mac, którego nazwa nawiązuje do dużego jeziora w Kalifornii. Aktualizacja wprowadza sporo nowości, ale nie otrzymają ją wszyscy właściciele maszyn, którzy w zeszłym roku dostali uaktualnienie Sequoia .

Co nowego w macOS Tahoe dla komputerów Mac

macOS Tahoe wprowadza spore zmiany wizualne. Apple w tym roku zdecydowało się na implementację nowego projektu interfejsu użytkownika , który powstawał pod nazwą Solarium i finalnie został nazwany Liquid Glass . Znajdziemy go też w iOS 26 . Widać tu sporo inspiracji oprogramowaniem visionOS, na przykład w postaci przezroczystości. Ponadto w ten sposób ujednolicono widok we wszystkich systemach na sprzęty z logo nadgryzionego jabłka.

Apple wprowadza także do macOS Tahoe nową aplikację. To Gry, którą stworzono w celu zapewnienia scentralizowanego miejsca dla gier. Nie spodziewajmy się, że to sprawi, że komputery Mac nagle zaczną być bardziej cenione przez graczy od maszyn z Windows, ale widać, że gigant z Cupertino na tym polu się nie poddaje.