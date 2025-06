Apple wypuści w tym roku tvOS 26. Kiedy premiera?

Jak już wcześniej zauważono, Apple zmienia numerację wersji swoich systemów operacyjnych, tak aby jasno wskazywały na rok. W ten sposób tvOS 18 przejdzie do tvOS 26 zamiast do tvOS 19. Dlaczego więc nie będzie tvOS 25 (choćby na wzór spodziewanego Windows 11 25H2)? Nowe oznaczenia systemów Apple'a wskazują na rok, do którego dany system będzie aktualny, więc w tym przypadku chodzi tu o okres od jesieni 2025 do jesieni 2026. Ta sama zasada będzie obowiązywać pozostałe systemy, czyli iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 i visionOS 26.

Wszystkie nowości są już dostępne poprzez Apple Developer Program, zaś publiczna wersja beta będzie odstępna od lipca w ramach Apple Beta Software Program. Nowa wersja systemu tvOS 26 zostanie wydana jesienią 2025 roku jako darmowa aktualizacja oprogramowania. Co dokładnie się w niej znajdzie?

Nowy design Liquid Glass na Apple TV

Apple stawia w tym roku na odświeżony design rodem z visionOS. Typowa dla niego stylistyka zawita do pozostałych systemów na tablety, smartfony i komputery, jak również na Apple TV. Także tutaj trafi nowy design oparty na Liquid Glass. Oznacza to, że w menu, ikonach aplikacji i innych elementach interfejsu pojawi się więcej efektów przezroczystości i "pływania".

Nowy interfejs na tvOS 26 nie będzie przeszkadzał w odbiorze filmów Apple materiały prasowe

Zaokrąglenia, które od wielu lat stanowią znak rozpoznawczy Apple, są teraz jeszcze bardziej widoczne. Ma to zapewnić większą spójność wizualną pomiędzy wszystkimi systemami. Ikony są bardziej żywe, wprowadzony został aspekt głębi. Przezroczyste przyciski dostosowują się do wideo w tle, nie przeszkadzając w odbiorze. Upiększony został też widok galerii z plakatami filmów.

Karaoke na Apple TV z iPhonem służącym za mikrofon Apple materiały prasowe

Ważne jest, by szybko móc dotrzeć do tego, co lubimy. Teraz każdy domownik może mieć swój profil ze spersonalizowanym feedem. Nie ma też już konieczności logowania się na każde urządzenie osobno - wliczając w to Apple TV. Apple Music na tvOS ułatwi też śpiewanie karaoke, a iPhone posłuży za mikrofon. Użytkownicy mogą też wstawiać emoji, które wyświetlą się na ekranie.

Funkcje AI i lepsze doświadczenie FaceTime w tvOS 26

W nowym systemie na Apple TV użytkownicy będą mogli korzystać z doświadczenia FaceTime spójnego z iOS. Funkcja Contact Posters ułatwi spersonalizowane wyświetlanie zdjęć i nazw kontaktów przy zaczynaniu połączenia na Apple TV. A skoro mamy 2025 rok, nie mogło zabraknąć sztucznej inteligencji. Nowy system tvOS 26 będzie czerpał z funkcji Apple Intelligence.

Napisy na żywo będą dostępne w nowych językach (francuski, niemiecki, japoński, koreański, mandaryński, hiszpański) do tłumaczenia rozmów FaceTime w czasie rzeczywistym. Ponadto jego powiadomienia o nadchodzących połączeniach będą wyświetlane na ekranie dla aktywnego profilu, pozwalając użytkownikom odbierać je na połączonych głośnikach HomePod lub na iPhonie.

Galeria filmów w tvOS 26 na Apple TV Apple materiały prasowe

Kolejną nowością wizualną są wygaszacze ekranu, które Apple zwykle dołącza do aktualizacji tvOS. W zeszłym roku na Apple TV trafił wygaszacz ekranu ze Snoopym. Jesienią na tvOS 26 trafią nowe wygaszacze ekranu z widokami z Indii (Goa i Kerala). Użytkownicy mogą spersonalizować wygaszacz, wybierając obrazy ziemi, miasta, krajobrazu lub ujęcia podwodne - lub całkowicie go wyłączyć. Aktualizacja dodaje też możliwość ustawienia głośnika AirPlay jako permanentnego głośnika dla Apple TV.

Duża aktualizacja visionOS 26. Kiedy premiera?

Apple wprowadza też w tym roku mocno napakowaną aktualizację visionOS 26 na urządzenia Apple Vision Pro. Aktualizacja ukaże się jesienią 2025, a już teraz wszystkie nowości są dostępne do testowania poprzez Apple Developer Program.

To jej nowatorski design stanowi inspirację dla pozostałych systemów, ale na zmianach kosmetycznych oczywiście się nie kończy. Do systemu na gogle mieszanej rzeczywistości trafi jesienią szereg nowych funkcji.

Aktualizacja visionOS dodaje obsługę podglądu w 180 stopniach, 360 stopniach i pełnym polu widzenia zawartości z Insta360, GoPro i Canon. Nowe interfejsy API pozwalają firmom tworzyć doświadczenia przestrzenne unikalne dla Apple Vision Pro. Gracze mogą zaś używać kontrolerów PlayStation VR2 Sense, by grać w nową klasę gier mieszanej rzeczywistości.

Przestrzenne stają się także widżety, które na visionOS 26 możesz personalizować, zmieniając ich grubość ramki, kolor i głębie. Zostały one odświeżone w wielu aplikacjach, w tym Clock, Weather, Music i Photos. Interakcje z nimi nabierają nowej formy. Użytkownicy mogą dekorować swoje przestrzenie tymi widżetami, tworząc piękne konstelacje. Ponadto aplikacja Widgets pozwala wyszukiwać widżety - także te ze zgodnych aplikacji na iOS i iPadOS, zaś deweloperzy mogą tworzyć własne przy użyciu WidgetKit.

Wszystkie widżety na visionOS 26 można teraz personalizować Apple materiały prasowe

Użytkownicy visionOS 26 mogą udostępniać swoje doświadczenia przestrzenne nie tylko zdalnie, ale teraz również osobom w tym samym pomieszczeniu. Aktualizacja wprowadza też nowe Persony, które dają bardziej naturalne i znajome wrażenia. Wykorzystano tu nowoczesne technologie uczenia maszynowego oraz renderowania wolumetrycznego, by zapewnić nową jakość i złożoność Person. Użytkownicy mają teraz także więcej opcji personalizacji do wyboru, wliczając w to choćby wybór jednej z ponad 1000 par okularów.

Korzystając z nowego algorytmu generatywnej sztucznej inteligencji, visionOS 26 potrafi tworzyć sceny przestrzenne z wieloma perspektywami, pozwalając użytkownikom gogli wnikać w nie i rozglądać się. Użytkownicy mogą je przeglądać w aplikacjach Photos, Spatial Gallery i Safari, zaś deweloperzy mogą skorzystać z API, by tworzyć jeszcze bardziej immersyjne aplikacje.

Nowe doświadczenia przestrzenne na Apple Vision Pro

Nowy system na Apple Vision Pro oferuje też nowe sposoby przeglądania, oglądania i gry. Użytkownicy mogą korzystać z przeglądania przestrzennego, by przekształcać artykuły w Safari czy ukrywać przeszkadzające elementy. Deweloperzy mogą zaś osadzać obiekty 3D na stronach internetowych, pozwalając użytkownikom oglądać je i obracać bezpośrednio w Safari, a także w swoich aplikacjach.

Do visionOS 26 trafi też wsparcie dla Logitech Muse, akcesorium przestrzennego dla Apple Vision Pro, które umożliwia precyzyjną kontrolę i interakcję w aplikacjach do współpracy, takich jak Spatial Analogue. Co jeszcze zaprezentował Apple?

Aktualizacja visionOS 26 wprowadza nowe doświadczenia AI na Apple Vision Pro Apple materiały prasowe

Na gogle mieszanej rzeczywistości trafi jeszcze więcej funkcji Apple Intelligence, wliczając w to aktualizacje Image Playground. System dodaje wsparcie dla wielu nowych języków (brak jednak polskiego). Pojawi się też funkcja "Lock to Scroll", pozwalająca eksplorować strony i aplikacje za pomocą wzroku, aby dostosować prędkość przewijania. Deweloperzy mogą ją integrować ze swoimi apkami na visionOS 26.

Na nowo zaprojektowane zostało Control Center - z funkcjami Guest User, Focus, Travel Mode i nie tylko dostępnymi w jednym widoku. Użytkownicy mogą teraz ponadto odblokować iPhone'a (z iOS 26) z nałożonymi Apple Vision Pro, nawet w pełnym zanurzeniu w VR. Nowy system obsługuje też przekazywanie połączeń z iPhone'a, co pozwala odbierać połączenia bezpośrednio na Apple Vision Pro. Można też je wykonywać, zaczynając w People View i wybierając numer kontaktu bądź też klikając go na stronie internetowej. Ostatnia z ważnych nowości dotyczy Home View. Widok główny obsługuje teraz foldery i pozwala zmieniać ich położenie oraz je grupować.

