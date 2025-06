Jak już wiadomo, Apple zmienia numerowanie wersji swoich systemów, dlatego nie będzie watchOS 12, a watchOS 11 przeskakuje od razu do watchOS 26. Wraz z nim zadebiutują także iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, visionOS 26 i tvOS 26. Ta liczba w nazwie wskazuje na przyszły rok, ale watchOS 26 będzie miał premierę jesienią 2025. Chodzi o to, że system będzie aktualny do jesieni 2026, kiedy to najpewniej ukaże się już wersja 27. Wersja ogólnodostępna zadebiutuje jako darmowa aktualizacja dla Apple Watch Series 6 i nowszych, Apple Watch SE (2 generacja i nowsze) oraz Apple Watch Ultra, sparowanych z iPhone 11lub nowszym.

Takie coś zdarza się raz na dekadę. Ostatnia taka aktualizacja designu miała miejsce w iOS 7. Przez 12 lat wiele się zmieniło. Apple Silicon stał się o wiele potężniejszy. Pozwoliło to na wprowadzenie świetnych efektów na urządzenia. Alan Dye, VP Human Intelligence, zaprezentował największą aktualizację designu w historii firmy. Ten uniwersalny język designu obejmuje teraz wszystkie produkty. Jest on inspirowany visionOS zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcjonalności i dynamicznej responsywności. Głównym materiałem jest Liquid Glass (przypomina nieco Aero Glass ze starych Windowsów, ale jest nieporównywalnie bardziej wymaksowany i w porównaniu do niego obecny Fluent Design System ma sporo do nadrobienia). Przejawia się on we wszystkich, nawet najdrobniejszych elementach interfejsu. Jego zaokrąglone rogi idą w parze z kształtami samych urządzeń. Materiał dynamicznie odpowiada na działania użytkownika, a także na oświetlenie, dynamicznie przechodząc między trybem jasnym i ciemnym.