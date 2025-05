Papież Leon XIV używa smartwatcha Apple Watch. Znak czasów?

Papież Leon XIV to Amerykanin i okazuje się, że nieobce są mu nowe technologie. W trakcie pierwszej mszy świętej Robert Francis Prevost w nowej roli pokazał się jako użytkownik smartwatcha. Na jego nadgarstku dostrzeżono zegarek Apple Watch, który do najtańszych nie należy. Wśród wiernych wywołało to mieszane uczucia.