Co wydarzyło się w Watykanie? Wybrano nowego papieża

Watykan znów jest na ustach całego świata, gdyż historia pisze się na naszych oczach. Dziś, 8 maja 2025 roku, nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym , czyli najbardziej ikoniczny sygnał, że kardynałowie-elektorzy wybrali nowego papieża, następcę Franciszka. To koniec jednego z najbardziej tajemniczych i tradycyjnych głosowań w XXI wieku, transmitowanego na żywo i śledzonego przez miliony ludzi z każdego zakątka globu.

Zanim nowy papież pokaże się światu, m.in. przechodzi przez tzw. pokój łez, gdzie czekają na niego papieskie szaty. To także moment na krótką zadumę nad nową rolą. Dopiero po dopełnieniu kolejnych elementów ceremonii kardynał protodiakon ogłasza światu wybór i imię nowego papieża , pada przy tym słynna formuła " habemus Papam ". W końcu nowy papież udziela pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi .

W kontekście nowego papieża podkreślane jest m.in. to, że Prevost jest pierwszym w historii papieżem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych. Uchodzi on przy tym za "kandydata środka" - z jednej strony podaje się, że kontynuuje część drogi papieża Franciszka, zwłaszcza w kwestiach społecznych, jak pomoc ubogim i migrantom, z drugiej strony jest bardziej powściągliwy w sprawach światopoglądowych dotyczących m.in. związków jednopłciowych, prezentując bardziej konserwatywne poglądy niż Franciszek.

Leon XIV, czyli Robert Prevost, to papież o bogatym doświadczeniu międzynarodowym, silnych powiązaniach z Ameryką Łacińską i Stanami Zjednoczonymi. Jest on postrzegany jako zrównoważony lider, który może próbować łączyć różne nurty we współczesnym Kościele katolickim.