Słowo "konklawe" pochodzi z łaciny: cum clave - "z kluczem", i oznacza zamknięcie kardynałów w odosobnieniu , by mogli dokonać wyboru papieża w atmosferze modlitwy, skupienia i bez wpływu z zewnątrz. Konklawe zwoływane jest 15-20 dni po śmierci papieża (czas ten pozwala kardynałom z całego świata dotrzeć do Rzymu), a jego miejscem jest Kaplica Sykstyńska w Watykanie.

W dawnych czasach wszystko zależało od tego, co wrzucano do pieca: papierowe karty do głosowania spalano z dodatkiem słomy mokrej (czarny dym) lub suchej (biały). Problem w tym, że efekt był często... mało jednoznaczny. W 1958 roku przez kilka minut nikt nie wiedział, czy dym był szary, czarny, biały, czy może to tylko mgła. Watykan uznał, że pora na nowoczesność.