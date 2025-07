Błyskawice od zawsze budziły respekt i podziw, będąc jednym z najbardziej widowiskowych, a zarazem niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Najnowsze doniesienia ze Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) rzucają nowe światło na skalę, z jaką potrafią one oddziaływać na naszą planetę. W październiku 2017 roku, podczas potężnej burzy w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowano najdłuższy w historii błysk pioruna, który rozciągnął się na niewiarygodne 829 kilometrów. To wydarzenie nie tylko ustanowiło nowy rekord, ale także podkreśliło, jak ważne są badania nad ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Rekordowy piorun pojawił się podczas silnego zespołu burzowego, który przetoczył się przez znane z gwałtownych zjawisk atmosferycznych obszary Stanów Zjednoczonych. Błyskawica rozpoczęła swój "bieg" we wschodnim Teksasie, a zakończyła w okolicach Kansas City. Dystans, jaki pokonała, odpowiada trasie z Paryża do Wenecji - to odległość, którą samochód pokonałby w osiem do dziewięciu godzin, a samolot pasażerski w półtorej godziny. Tak spektakularny zasięg wyładowania pokazuje, jak potężne i rozległe mogą być zjawiska atmosferyczne.