Choć narasta liczba teorii, autorzy nagrania podejrzewają, że mogło to być zjawisko pioruna kulistego - rzadkiego i wciąż niewyjaśnionego fenomenu atmosferycznego. Ten fenomen opisywano już w średniowieczu, ale przyjęło się, iż to bardziej legenda niż fakt. Z czasem kolejne doniesienia obserwatorów zwróciły uwagę naukowców, którzy na poważnie zainteresowali się tematem. Badacze wciąż jednak nie znają mechanizmów odpowiadających za proces tworzenia się tego typu zjawiska.

Jedna z teorii powstawania pioruna kulistego zakłada, że efekt powstaje po uderzeniu pioruna w ziemię, co prowadzi do odparowania gleby i reakcji chemicznych z udziałem krzemu, żelaza i wapnia. Naukowcy z Northwest Normal University w Lanzhou w Chinach, którzy prowadzili badania na płaskowyżu Qinghai, znanym z częstych wyładowań atmosferycznych, zarejestrowali piorun kulisty i przeprowadzili analizy : wyniki pokazały właśnie wspomnianą zawartość krzemu, żelaza i wapnia.

Czy nagranie z Alberty faktycznie przedstawia piorun kulisty? Jest tu kilka elementów, które przeczą tej teorii. "Jasność pioruna kulistego jest zwykle podawana przez świadków jako porównywalna z jasnością lampy o mocy 100 W", powiedział "IFLScience" Mark Stenhoff, autor książki Ball Lighting . " W warunkach światła dziennego trudno byłoby go dostrzec z dużej odległości. Często jest zgłaszany dość blisko ziemi, więc przeszkody również ograniczałyby odległość, na której można go było zaobserwować". Druga sprawa to kolor zarejestrowanej kuli.

Łowca burz George Kourounis również nawiązał do linii energetycznych w swoim komentarzu na temat nagrania. "Czasami może powstać łuk elektryczny, który przechodzi przez te linie, z pomarańczowym i niebieskim światłem, a następnie na samym końcu zwykle znika w kłębach iskier. I to jest dokładnie to, co tutaj widzimy", powiedział Kourounis cytowany przez CTV News. Autorzy nagrania nie zgadzają się jednak z tym wyjaśnieniem.