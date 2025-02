Pierwsze wzmianki o błędnych ogniach z Summerville pochodzą z połowy XX wieku - są opisywane jako niewielkie, unoszące się punkty światła . Mają niebieski lub zielony kolor, a ich obserwacje sprowadzają się szczególnie do jednego punktu położonego w gęstwinie leśnej w okolicy Sheep Island Road. Przebiegała tam niegdyś linia kolejowa. Jest to od lat miejsce popularne wśród pasjonatów zjawisk paranormalnych .

Powstało wiele legend na temat obserwacji świetlistych obiektów. Jedna z nich głosi, że to latarnie noszone przez ducha kobiety, której mąż był konduktorem i zginął w wypadku kolejowym. Nie pogodziła się z tym i do końca życia przychodziła w to miejsce z latarnią, by się z nim spotkać podczas jego przerwy w pracy. Nawet po swojej śmierci kontynuuje tę tradycję. Co na temat ogników mają do powiedzenia badacze?