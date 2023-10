Apple Watch za drogi? Oto najlepsze tanie alternatywy!

Spis treści: 01 Czy warto kupić Apple Watch?

02 Fitbit Versa 4 - podobny do Apple Watch

03 Samsung Galaxy Watch 6. Smartwatch do Samsunga

04 Google Pixel. Ciekawy i równie ekskluzywny?

05 Huawei Watch GT 4 - zegarek z dużą baterią

06 Garmin Venu 2 - zegarek dla biegacza

Czy warto kupić Apple Watch?

Koszt Apple Watch jest wysoki. Sprzęt Apple zawsze pozycjonowany był jako klasa premium i widać to po wariantach cenowych. Większość modeli kosztuje w granicach kwot, które sporo osób woli przeznaczyć na nowy smartfon. Są drogie, to fakt. Zapewniają jednak wysoką jakość wykonania i dostęp do wielu świetnych funkcji. Czy jednak warto?

Zdecydowanie tak, wszak Apple słynie z genialnej kompatybilności urządzeń w ramach ekosystemu. Żaden zegarek nie dogada się z iPhone'm tak, jak zrobi to Apple Watch. Gdy powiedziało się A, warto powiedzieć też B. Jeżeli jednak nasz budżet nie jest z gumy, to równie dobrze możemy skorzystać z tańszych alternatyw. Jaki zegarek zamiast Apple Watch będzie dla nas odpowiedni? Oto kilka propozycji.

Fitbit Versa 4 - podobny do Apple Watch

Za około 1000 zł kupimy zegarek Fitbit Versa 4, który jest niezwykle podobny do Apple Watch. Na szczęście na aspekcie wizualnym podobieństwa się nie kończą. Ten wyposażony w ekran AMOLED zegarek zagwarantuje nam korzystanie z wielu świetnych funkcji, których oczekujemy od dobrej klasy smartwatcha.

Zdjęcie Zegarek Fitbit Versa 4. / materiał zewnętrzny

Działa na baterii do 6 dni, więc nieźle. Pomiary wykonuje sprawnie i dokładnie, a na dodatek gwarantuje dostęp do wielu ciekawych funkcji sportowych. No i GPS, co może okazać się niezwykle przydatne podczas wycieczki lub uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Czego brakuje? Dla niektórych minusem jest brak pomiaru EKG. Fakt, byłoby to użyteczne.

Samsung Galaxy Watch 6. Smartwatch do Samsunga

W zestawieniu tańszych alternatyw dla Apple Watch nie mogło zabraknąć Samsunga. Koreański producent ma już spore doświadczenie w produkcji inteligentnych zegarków, a model Watch 6 jest tego idealnym przykładem. Markowy produkt, klasa premium, świetny wygląd - a cena przyzwoita, bo kupimy go już za około 1000 zł. Jak na taki zegarek to brzmi świetnie. Co oferuje nam model od Samsunga?

Zdjęcie Zegarem Samsung Galaxy Watch6. / materiał zewnętrzny

Przede wszystkim bogaty wybór poszczególnych modeli i wersji. Możemy zdecydować się na kopertę 40mm, 43mm, 44mm lub 47mm, do tego dostępne są opcje z lub bez łączności LTE. Zegarki mogą też być wyposażone w WiFi, a standardem jest oczywiście Bluetooth, obsługa płatności i nie tylko. Są też liczne aktywności sportowe i dokładne pomiary wykonywane przy pomocy zaawansowanych czujników.

Google Pixel. Ciekawy i równie ekskluzywny?

Gdy producent telefonów decyduje się na autorski zegarek, to możemy być pewni jednego - to wymarzony sprzęt dla posiadaczy urządzeń z jednej rodziny. Apple ma swoje zegarki, nie inaczej jest w przypadku Samsunga czy Huawei. No i ma też Google, czyli nadgarstkową wersję Pixela. Spokojnie, można go używać też z innym telefonem na Androidzie. Na początek - za niespełna 1500 zł otrzymujemy wprost uroczy zegarek.

Zdjęcie Google Pixel Watch. / materiał zewnętrzny

Tak jak Google Pixel jest uznawany za androidowy iPhone, tak Pixel może być odpowiednikiem Apple Watch, choć w nieco niższej cenie. Wszystkie najważniejsze funkcje dla sportu, do tego GPS, płatności i zintegrowanie z urządzeniami bezprzewodowymi, jak na przykład słuchawki. Czego chcieć więcej? A, no i jest jeszcze ekran - śliczny AMOLED o przekątnej 1,2 cala przy kopercie 41mm.

Huawei Watch GT 4 - zegarek z dużą baterią

Nie będę obiektywny - uwielbiam zegarki Huawei. Choć nie korzystam z telefonów chińskiego giganta, to smartwatche tej firmy idealnie trafiają w mój gust. Sądzę, że w tym momencie to pod wieloma względami najciekawsze urządzenia na rynku. Oferują świetny design, zaawansowane funkcje, mnogość opcji, a na dodatek jako jedne z niewielu gwarantują sensowny czas pracy na baterii.

Zdjęcie Huawei Watch GT 4. / materiał zewnętrzny

Ten ostatni czynnik sprawia, że Watch GT 4 jest lepszy, niż Apple Watch - którykolwiek. Za cenę około 1200 zł otrzymujemy smartwatch z baterią działającą aż do 14 dni. Możemy śmiało korzystać z niego na co dzień bez konieczności ładowania każdej nocy lub nawet co drugi dzień. Brzmi nieźle? Powinien być to standard, a jednak wielu producentów o tym zapomniało. Dodajmy do tego ekran AMOLED, świetne funkcje treningów i zgodność z systemami Android oraz iOS. Świetny wybór!

Garmin Venu 2 - zegarek dla biegacza

Garmin również produkuje potężny sprzęt, jeżeli chodzi o smartwatche. Potężny, bo mowa o istnych kombajnach multimedialnych dla sportowców. Garmin Venu 2 łączy w sobie świetny, stonowany wygląd z bogactwem opcji pomiarów i śledzenia treningu. Jeżeli lubicie ruszyć się z miejsca, to zegarek ten na pewno was nie zawiedzie. Za ile da się go kupić?

Zdjęcie Garmin Venu 2. / materiał zewnętrzny

Zależnie od wersji znajdziemy go nawet za mniej niż 1400 zł. Czy to dużo? Na pewno więcej, niż w przypadku tanich zegarków za kilkaset złotych. Mowa jednak o poważnym zawodniku, a nie imitacji funkcji smart. W tym modelu mamy WiFi, Bluetooth, ANT+, zapłacimy przy pomocy Garmin Pay, a drogę wskaże nam system nawigacji. Dodajmy do tego m.in. Body Battery (działa genialnie!) i 11 dni pracy na jednym ładowaniu. Stworzony dla aktywnych - producent się nie mylił.