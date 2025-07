Wrocław Główny najpopularniejszym dworcem kolejowym w Polsce.

Podium otwiera Wrocław Główny. Dworzec kolejowy w stolicy Dolnego Śląska przyjął w całym 2024 r. najwięcej podróżnych. Wymiana pasażerska na tej stacji to aż 28,78 mln osób. Wrocławski dworzec utrzymał pozycję lidera. Warto dodać, że jest to związane m.in. z drugą co do popularności trasą kolejową w Polsce. Mowa o połączeniu Wrocław - Legnica, które pod względem natężenia ruchu ustępuje jedynie odcinkowi Kraków - Katowice.