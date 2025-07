Polacy pokochali pociągi. Padł rekord pasażerów.

Pociągi są coraz chętniej wybieranym środkiem podróży, co potwierdzają dane z ostatnich lat. Po kryzysie, który był spowodowany pandemią COVID-19, doszło do odbicia i padają kolejne rekordy. Przewozy pasażerskie koleją w kraju mają się dobrze, co potwierdza najnowszy raport udostępniony przez UTK (Urząd Transportu Kolejowego).