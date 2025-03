Spada sprzedaż smartwachów. To wina Apple

Firma Counterpoint zajmująca się badaniami rynku przedstawiła najnowsze statystyki. Mówią one, że w 2024 roku sprzedaż smartwatchów była o 7% niższa w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyraźny spadek odnotowały urządzenia Apple Watch, których sprzedało się aż 19% mniej. Można to tłumaczyć brakiem nowych funkcji w najnowszych urządzeniach Apple'a oraz faktem, że high-endowy model Ultra 3, o którym krążyły plotki, nigdy się nie zmaterializował.

"Największym motorem spadku była Ameryka Północna, gdzie brak Ultra 3 i minimalne ulepszenia funkcji w linii S10 doprowadziły klientów do wstrzymania się z zakupami" - twierdzi starsza analityczka Counterpoint, Anshika Jain. Na gorsze wyniki Apple'a na początku 2024 r. mógł też wpłynąć zakaz sprzedaży i importu nałożony pod koniec 2023 r. w USA z powodu spornego patentu dotyczącego monitorowania poziomu tlenu we krwi.

"Za nami okres, w którym smartwatche przeszły od bycia nowym i ekscytującym gadżetem w coś, co się ustabilizowało - zestaw funkcji nie zmienia się zbyt dramatycznie z roku na rok" - wyjaśnia Leo Gebbie, główny analityk z CCS Insight. Możliwe więc, że niektórym smartwatche po prostu się znudziły. Inne wyjaśnienie jest takie, że ci, którzy chcieli je kupić, już to zrobili i nie myślą na razie o wymianie na nową generację (o ile w ogóle można tu mówić o jakiejkolwiek zmianie generacyjnej).

Apple to drożyzna. Tanie smartwatche z Chin podbijają Europę

Chiny po raz pierwszy stały się największym rynkiem dla smartwatchy. W 2024 roku najwięcej zamówień szło właśnie tam. W ostatnim kwartale roku globalne dostawy smartwatchów trafiały najczęściej do Chin (25%), Indii (23%) oraz państw NAM (22%). To pierwszy raz w historii, gdy w Chinach sprzedało się więcej tych gadżetów niż w Indiach czy USA. Jednocześnie chińscy producenci znaleźli się na fali nowego trendu, jakim są smartwatche dla dzieci. To jedyny segment rynku, jaki zaliczył wzrost w 2024 roku.