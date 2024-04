Apple Watch uratował rowerzystę. Sytuacja była nietypowa

Apple Watch to smartwatch, który ma wbudowaną funkcję wykrywania upadku. Rozwiązanie uratowało pewnego rowerzystę i nie miało to miejsca na drodze, a w domu. Poszkodowany omdlał i zegarek automatycznie połączył się z numerem alarmowym, co pozwoliło na zawiadomienie odpowiednich służb.

Zdjęcie Apple Watch uratował rowerzystę. Sytuacja była nietypowa. / Apple / materiały prasowe