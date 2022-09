Apple Watch Ultra. Nowy zegarek z tytanu dla prawdziwych twardzieli

Jak zawsze punktualnie, o godzinie 19 czasu polskiego Tim Cook, szef Apple wyszedł na scenę i rozpoczął swoje show. Tym samym wystartowała największa w tym roku konferencja giganta z Cupertino. A to oznacza jedno - prezentację nowego iPhone 14! Jednak nie samymi smartfonami człowiek żyje, dlatego przyjrzyjmy się zupełnej nowości od Apple.

Apple Watch Ultra to towarzysz amatorów sportu

Charakteryzuje go przede wszystkim wytrzymałość. Zegarek posiada obudowę z lotniczego tytanu i ma większy, jasny wyświetlacz OLED Retina - jego koperta z podwyższonymi brzegami ma 49 mm.

Urządzenie zyskało większą baterię, co ma przełożyć się oczywiście na dłuższe działanie i wyróżnia go na rynku tego typu zegarków - może działać przez 36 godzin, a tryb niskiego zużycia energii wydłuży ten czas do 60 godzin.

Za jego pomocą zmierzymy tętno, temperaturę, EKG, poziom tlenu we krwi, ale to nie wszystko. Apple Watch Ultra wyświetli także dodatkowe informacje dotyczące naszej aktywności, a to za sprawą watchOS-a 9 - będzie pokazywał sześć wskaźników jednocześnie.

Apple Watch Ultra - polska cena

Apple Watch Ultra Koperta tytanowa: 4799 zł

Ma również kompas, zmierzy głębokość zanurzenia, temperaturę wody i inne. Użyjemy w nim trybu nocnego. Najnowszy pomarańczowy przycisk czynności ułatwi rozpoczęcie treningów, ale i dostęp do innych funkcji takich jak Punkty trasy czy Ślad za pomocą jednego kliknięcia. Zegarek wykryje upadek i wypadek. Ma trzy mikrofony, które tłumią hałasy otoczenia i powinny zapewnić dobrą jakość połączenia mimo trudnych warunków - tak przynajmniej uważa producent.

Standardowo też użyjemy Wi-Fi oraz Bluetootha. Przyda się nam także w sklepach, w których zapłacimy przy użyciu Apple Pay. Działa ze wspomnianym już systemem watchOS 9.

Apple Watch Ultra ma też specjalne, dedykowane paski o nazwach Trail, Alpine oraz Ocean. Będzie kosztować 4799 zł. W sprzedaży pojawi się 23 września.

Wideo youtube