Niestety, nie ma jeszcze sposobu na zmianę kolejności urządzeń. Oznacza to, że aplikacja nadal otwiera się na tym urządzeniu, które jest na szczycie listy. Możliwe, że najlepszą z tych mniejszych aktualizacji jest obsługa wyświetlania na żywo lokalizacji twojego obecnego urządzenia podczas podglądu lokalizacji innego telefonu, tabletu, smartwatcha lub lokalizatora. Do tej pory Google Znajdź moje urządzenie pokazywało jedynie lokalizację wyszukiwanego urządzenia na mapie, przez co niezwykle trudne mogło być namierzenie lokalizatora GPS względem twojej właściwej aktualizacji.

Na powyższych zrzutach ekranu mapa jest pusta z powodu kiepskiej jakości połączenia. Find My Device v3.1.277 dopiero zaczęło być udostępniane, dlatego aktualizacja nie u wszystkich pojawi się od razu. Do nas jeszcze nie dotarła, więc posiłkujemy się zewnętrznymi zrzutami ekranu. Warto na nią jednak poczekać, bowiem to jedna z największych aktualizacji tej apki, jaką wypuściło Google od czasu wprowadzenia sieci Find My Device w zeszłym roku.