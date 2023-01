Google zaprezentuje lokalizatory w stylu Apple AirTag

Lokalizatory pozwolą śledzić ludzi i różne przedmioty

Chociaż lokalizatory nie mają wbudowanego modułu GPS, to jednak mogą się one łączyć ze znajdującymi się w pobliżu urządzeniami mobilnymi i za ich pomocą wysyłać dane o swoim położeniu i jednocześnie przedmiotach, do których zostały dołączone.

Co ciekawe, dzięki lokalizatorom AirTag od Apple, Ukraińcy mogli śledzić położenie skradzionych im przez Rosjan urządzeń mobilnych za pośrednictwem internetowych map. Chociaż Ukraińcom nie udało się ich odzyskać, to jednak w wielu przypadkach użycia takich lokalizatorów, poszukiwane z nimi urządzenia znajdują się w domach ich właścicieli, bo zwyczajnie się gdzieś zagubiły, jak często to bywa z kluczami czy smartfonami.