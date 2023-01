Te dziewczyny nie istnieją. SI tworzy fikcyjne zdjęcia z imprez

Siedem palców i sto zębów ujawnia fikcję

Kolejne zdjęcia przedstawiają już większą grupę znajomych. Są to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Chociaż na pierwszy rzut oka zdjęcia są bardzo realistyczne, gdy przyjrzymy się dłoniom, niemal natychmiast dostrzeżemy, że mają one po więcej niż pięć palców. Niestety, to defekty generowania obrazów przez sztuczną inteligencję.

Jeden z użytkowników Twittera napisał w komentarzu do zdjęć: "Wkrótce jedynym sposobem na wykrycie fałszerstwa będzie liczenie palców. Jeśli będzie pięć, to jest prawdziwe zdjęcie, a sześć czy siedem, to zdecydowanie jest to generowane przez sztuczną inteligencję".

Nadliczbowe palce nie są jednym problemem, wiele kobiet na fikcyjnych zdjęciach ma również zbyt wiele zębów. W niektórych przypadkach wygląda to komicznie, ale jak zapowiada pomysłodawca projektu, jest to tylko kwestią czasu, gdy algorytm SI zostanie zmodyfikowany i problemy z palcami czy zębami znikną.