Co to są Perseidy? Spadające gwiazdy zdobią niebo

Perseidy to pojawiający się w lipcu i sierpniu rój meteorów. Czym są meteory? To świetliste ślady widoczne na niebie, które zostawiają po sobie poruszające się w atmosferze ziemskiej meteoroidy. Z kolei rzeczone meteoroidy to nic innego jak niewielkie bryły skalne, lodowe lub metaliczne, które mogą osiągać od 1 mm do nawet 10 m. Warto wiedzieć, że pozostałości meteoroidów, które nie spaliły się w atmosferze i spadły na Ziemię, nazywamy meteorytami.

Rój meteorów często jest określany mianem "spadających gwiazd". Choć należy podkreślić, że owa nazwa jest potoczna - nie ma tu mowy o faktycznych gwiazdach. Popularną nazwą jest także "deszcz meteorów", jednak trzeba zaznaczyć, że to szczególny rodzaj roju meteorów. Mówimy o nim wtedy, gdy da się zaobserwować więcej niż 100 meteorów na niebie w ciągu godziny.

Perseidy 2025. Kiedy i o której godzinie będzie można oglądać?

Perseidy stanowią jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów. Pojawiają się cykliczne - co roku, od 17 lipca do 24 sierpnia. To właśnie wtedy orbita roju przecina się z tą ziemską.

Miłośnicy zjawisk astronomicznych powinni spojrzeć w niebo w nocy z 12 na 13 sierpnia. To właśnie wtedy aktywność Perseidów powinna być największa. Niezwykły spektakl warto obserwować już od godziny 21:00, choć prawdziwy deszcz meteorów może nastąpić po północy. Warto jednak wiedzieć, że na widoczność spadających gwiazd duży wpływ będzie miała pogoda.

Gdzie oglądać Perseidy i jak je fotografować?

Gdzie najlepiej oglądać Perseidy? By móc śledzić "spadające gwiazdy", najlepiej udać się poza miasto - w miejsca jak najmniej zanieczyszczone światłem. Najlepsza widoczność Perseidów przypada na drugą połowę nocy, gdy ich radiant jest najwyżej nad horyzontem. Wówczas należy obserwować północno-wschodnie niebo i szukać gwiazdozbioru Perseusza - to właśnie stamtąd wydają się pojawiać meteory (stąd nazwa - Perseidy).

Jak fotografować Perseidy? Jeśli dysponujemy telefonem wyposażonym w możliwość zastosowania ustawień ręcznych, to wówczas musimy wybrać dłuższe naświetlanie (około 20 sekund) oraz czułość na poziomie około 1600 ISO. Warunki mogą być zmienne, wobec czego warto poeksperymentować nieco z rzeczoną wartością. Co ważne - do zrobienia ładnego zdjęcia meteorów niezbędny okazuje się także stabilny statyw. Z pewnością lepszy efekt uzyskamy, gdy użyjemy aparatu, najlepiej takiego z przysłoną na poziomie f/2,8-f/4.

