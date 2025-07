Nowe zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) są jeszcze bardziej spektakularne i odsłaniają, że układ Apep skrywa więcej, niż się dotąd wydawało - w tym trzeciego niewidocznego wcześniej towarzysza. Warto przypomnieć, że mamy tu do czynienia z gwiazdami Wolfa-Rayeta (gwiazdy WR), czyli dużymi i bardzo gorącymi gwiazdami charakteryzującymi się występowaniem szerokich linii w widmach emisyjnych, obecnych zamiast wąskich linii absorpcyjnych, typowych dla zwykłych populacji gwiazdowych.

W jednej z teorii przyjmuje się, że gwiazdy WR to ogromne gwiazdy niedługo przed wybuchem supernowej - w 2013 roku po raz pierwszy bezpośrednio udało się powiązać wybuch supernowej typu IIb (SN 2013cu w galaktyce UGC 9379) z rozerwaniem gwiazdy Wolfa-Rayeta. Zrzucają one zewnętrzne warstwy i odsłaniają ekstremalnie gorące jądra, wysyłając strumienie gazu tak silne, że tworzą warunki do powstawania pyłu.