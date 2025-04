Takie wpadające w ziemską atmosferę meteoroidy wywołują zjawiska meteorów. Deszcz meteorów występuje, gdy Ziemia przechodzi przez strumień pyłowych pozostałości pozostawionych przez kometę lub asteroidę. Przed nami wyjątkowa okazja, by podziwiać to niezwykłe zjawisko na większą skalę - właśnie nadchodzi j eden z najstarszych znanych rojów meteorów: Lirydy.

Nie wszystkie roje meteorów prowadzą do efektownych deszczy. Jednak Lirydy mogą zapewnić wspaniały spektakl. Jest to coroczny rój meteorów, który pojawia się na niebie w drugiej połowie kwietnia. Lirydy są pozostałością po komecie C/1861 G1 Thatcher, odkrytej w XIX wieku. Choć sama kometa znana jest od niedawna, to o "rozsiewanych" przez nią deszczach meteorów wiadomo od tysiącleci. Przyjmuje się, że Lirydy były wzmiankowane już w kronikach sprzed naszej ery.

Kiedy kometa zbliża się do Słońca, zostawia za sobą długi ślad pyłu i drobnych odłamków. Ziemia, co roku w kwietniu, przecina ten kosmiczny trop, a jego cząsteczki wpadają w naszą atmosferę, tworząc spektakularne zjawisko, określane jako deszcz spadających gwiazd.

Jeśli chodzi o Lirydy, tzw. radiant - czyli punkt, z którego meteory zdają się "wylatywać" na niebie - znajduje się między gwiazdozbiorami Lutni i Herkulesa, warto kierować się niezwykle jasną gwiazdą Wega (najjaśniejsza gwiazda Lutni, piąta co do jasności na nocnym niebie). Nocneniebo.pl wskazuje, że "to dość wysoko położony rejon nieba, co daje dobre warunki do obserwacji z terenu Polski - zwłaszcza po północy, kiedy radiant znajduje się już wysoko nad horyzontem".