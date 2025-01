Podczas całkowitego zaćmienia Księżyc przyjmuje czerwonawy odcień, znany jako „krwawy Księżyc” (nazwę wymyślili Indianie, którzy w tym czasie wyruszali na krwawe polowania na zwierzęta). Efekt ten jest wynikiem rozpraszania światła słonecznego przez atmosferę Ziemi, co przypomina barwy zachodu słońca. Częściej jednak mamy do czynienia z ciemnym, jakby przydymionym księżycem, co jest efektem ustawienia się w jednej linii trzech ciał niebieskich - Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem, a ten ostatni przechodzi w cień naszej planety.