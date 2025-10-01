Perun to polska rakieta opracowana przez SpaceForest, która jeszcze w tym miesiącu zostanie wystrzelona z poligonu w Ustce. W jej ładowni znajdzie się eksperymentalny ładunek, co pozwoli na przeprowadzenie badań w warunkach mikrograwitacji. Firma wybiega w przyszłość i ma bardzo ambitne plany.

SpaceForest zbuduje jeszcze większą rakietę niż Perun

Perun to konstrukcja mająca wysokość 11 metrów, która będzie w stanie wynosić w kosmos ładunki o masie do 50 kg. SpaceForest wierzy, że zapewni ona mniej niż połowę europejskiego zapotrzebowania na loty suborbitalne, co twórcy podkreślili w rozmowie z PAP-em.

Szacujemy, że Perun zaspokoi około 45 proc. europejskiego zapotrzebowania na loty suborbitalne, a w połączeniu z jego większą wersją - aż 70 proc.

Prace nad Perunem odbywają się w ramach programu "Boost!" finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). SpaceForest myśli już o większej rakiecie i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to prace nad nią rozpoczną się w 2027 r.

Szczegóły nowego projektu nie są na razie znane. Wiemy jednak, że nowa rakieta SpaceForest nie tylko będzie większa, ale też zwiększy możliwości zasięgu operacyjnego oraz zaoferuje podwyższone parametry nośne.

Polska rakieta Perun z kolejną misją z poligonu w Ustce

Tymczasem wróćmy do obecnego projektu SpaceForest, nad którym prace trwają od kilku lat. Perun przeszedł już stosowne testy i jest gotowy do startu, który ponownie odbędzie się z terenu Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. To nie pierwszy start z tego miejsca. Podobny odbył się w czerwcu 2023 r., kiedy to rakieta poleciała na wysokość 22 kilometrów i następnie opadła do Bałtyku.

Projekt jest wspierany przez Europejską Agencję Kosmiczną, która przeznaczyła na ten cel 2,4 mln euro. W ramach partnerstwa SpaceForest ma przeprowadzić cztery loty na wysokości do 50 km, 80 km, 100 km i 150 km.

W październiku mają odbyć się dwa suborbitalne loty Peruna z poligonu w Ustce. Będą to pierwsze tego typu misje naukowe, które zostaną zrealizowane na terytorium Polski.

