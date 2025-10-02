Europa nieco przespała rozwój sektora kosmicznego i pod tym względem Stary Kontynent został w tyle za Amerykanami czy Chińczykami. Europejska Agencja Kosmiczna wie o tym i podjęła działania, które mają na celu dotrzymać kroku innym regionom świata. Kto wie, a może zostanie opracowany europejski "Starship", który umożliwi uniezależnienie się od Stanów Zjednoczonych?

ESA przeznacza 40 mln euro na demonstrator rakiety wielokrotnego użytku

Obecnie europejskie rakiety, w tym flagowa Ariane 6, to konstrukcje jednokrotnego użytku. To oznacza, że jej elementy wykorzystywane są tylko raz i przepadają oraz ma to znaczący wpływ na koszty realizowanych misji. Europejska Agencja Kosmiczna chce temu zaradzić i w tym celu przeznaczyła fundusze w wysokości kilkudziesięciu milionów euro.

ESA podpisała na początku tego tygodnia umowę z włoską firmą Avio, co miało miejsce podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Sydney. W ramach współpracy przeznaczono 40 mln euro i jej celem jest opracowanie górnego stopnia rakiety wielokrotnego użytku. Włosi mają na to dwa lata.

Cieszę się z podpisania tej umowy, ponieważ ma ona podwójne znaczenie: z jednej strony rozwiązuje ona krytyczne problemy technologiczne w perspektywie krótkoterminowej, a z drugiej strony toruje drogę do przygotowania długoterminowej przyszłości Europy w kosmosie

Współpraca obejmuje wstępny projekt oraz technologie dla segmentów naziemnego i lotniczego, niezbędne do zbudowania demonstratora górnego stopnia. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach projektu. ESA dała jednak pewną wskazówkę i przypomina to wielką rakietę Starship, nad którą pracuje SpaceX.

SpaceX robi postępy nad rakietą Starship

Starship rozwijany jest od lat. Do tej pory ogromna rakieta SpaceX odbyła 10. prób lotów w kosmos, które kończyły się różnie. Jednak ostatnia misja tej konstrukcji została zwieńczona ogromnym sukcesem. Oba stopnie wróciły na Ziemię i wpadły do oceanu. W trakcie lotu udało się zrealizować założone cele.

SpaceX po małej przerwie przyspiesza prace nad Starshipem i wiemy, że jeszcze w tym miesiącu planuje 11. lot ogromnej konstrukcji. Wstępną datą startu jest 14 października (czasu w Polsce). Przed firmą jest jeszcze sporo prac, ale każde kolejne wystrzelenie rakiety to krok do celu, którym jest wprowadzenie jej do komercyjnego użytku.

Europa pod tym względem ma jeszcze sporo do nadrobienia, ale kto wie i może dzięki Włochom z Avio uda się choć trochę podgonić SpaceX?

