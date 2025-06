Polska rakieta Perun zabierze w kosmos nasiona z Kluczborka.

Przeszukaliśmy internet i sprawdzaliśmy, co do tej pory badano na świecie. Szybko okazało się, że nikt nie testował nasion na suborbicie, czyli niżej niż znajduje się stacja kosmiczna. Wszyscy testowali nasiona na tej stacji, a nikt nie sprawdził niższych wysokości i my chcemy to zrobić. Można powiedzieć, że rakieta wylatuje, zerka w kosmos i po prostu wraca. To będzie dość nietypowe na skalę europejską, a nawet światową