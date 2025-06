Polska rakieta HEXA 5 triumfuje w USA. Sukces studentów z Poznania

To wydarzenie potwierdza, że polska inżynieria kosmiczna ma ogromny potencjał i może rywalizować z najlepszymi na świecie. Zespół PUT Rocketlab, liczący blisko 100 studentów z różnych kierunków, od lat rozwija technologie rakietowe, łącząc pasję z zaawansowaną wiedzą techniczną. Najnowszym, flagowym projektem Polaków jest rakieta o nazwie HEXA 5. Została zaprojektowana i zbudowana od podstaw w ciągu kilkunastu miesięcy intensywnej pracy.

Jej konstrukcja opiera się na lekkim, kompozytowym kadłubie z włókna węglowego oraz autorskim silniku hybrydowym BROOMSTICK 2+, który jest obecnie najmocniejszym studenckim silnikiem tego typu w naszym kraju. Co ciekawe, studenci z Poznania byli jedynym zespołem z Europy, który wziął udział w zawodach, co dodatkowo podkreśla rangę ich osiągnięcia.

Zawody FAR-OUT, odbywające się w dniach 28 maja - 2 czerwca 2025 roku, wymagały od uczestników spełnienia rygorystycznych kryteriów. Rakieta musiała osiągnąć zakładany pułap w przedziale od 20 do 50 tysięcy stóp, bezpiecznie wrócić na ziemię i umożliwić ponowne użycie.

Kluczowym elementem sukcesu HEXA 5 był jej innowacyjny silnik hybrydowy, który zdobył oddzielną nagrodę za najwyższą wydajność. MIOTŁA 2+ (BROOMSTICK 2+) to efekt wieloletnich badań i testów prowadzonych przez studentów, którzy zdołali opracować technologię dorównującą światowym standardom.

Kadłub rakiety, wykonany metodą ręcznej laminacji z użyciem włókna węglowego i żywicy epoksydowej, zapewnił optymalny stosunek masy do wytrzymałości. Dodatkowo, rakieta wyniosła ładunek badawczy przygotowany przez koło naukowe ASTRO-BIO-UAM, co pozwoliło na przeprowadzenie eksperymentów biologicznych na wysokości ponad 10 000 metrów.

Triumf w Kalifornii to nie tylko sukces techniczny, ale także potwierdzenie skuteczności współpracy interdyscyplinarnej. PUT Rocketlab zrzesza studentów z kierunków takich jak lotnictwo, mechatronika czy informatyka, co umożliwia kompleksowe podejście do projektowania rakiet.