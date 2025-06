Odkryto nowy wulkan na Marsie. Tuż obok łazika NASA.

Naukowcy wykorzystali dane z instrumentów pochodzących z różnych maszyn. Były to Mars Odyssey Orbiter, Mars Reconnaissance Orbiter, ExoMars Trace Gas Orbiter oraz Perseverance Rover . Uczeni zebrali informacje i następnie je przeanalizowali. Finalnie okazało się, że Jezero Mons ma pochodzenie wulkaniczne . Mało tego, bo na wzniesieniu jest nawet krater. Oczywiście od dawna jest wygasły, ale to bardzo istotne odkrycie.

Krater Jezero został wybrany do misji łazika Perseverance nie bez przyczyny. Jest to miejsce, które niegdyś było jeziorem wypełnionym wodą. Teraz dodajmy do tego pobliski wulkan. Takie połączenie jest bardzo ciekawe.

Obecność pobliskiego krateru wulkanicznego sprawia, że jezioro występujące niegdyś w kraterze Jezero mogło być podgrzewane, a to mogło sprzyjać rozwojowi życia. Mimo to łazik Perseverance do tej pory nie znalazł twardych dowodów na to, że na Marsie występowały żywe organizmy. Poszukiwania nadal trwają.