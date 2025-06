Długa historia Marsa na jednym zdjęciu. Spektakularny obraz z orbitera ESA.

Mars to obecnie suchy i jałowy świat, ale nie zawsze tak było . Są miejsca na Czerwonej Planecie, które dają nam niespotykany wgląd w historię tego obiektu - nawet sięgające kilku mld lat wstecz. Do takich obszarów z pewnością zalicza się Deuteronilus Cavus .

Deuteronilus Cavus to miejsce na Czerwonej Planecie, które świetnie obrazuje przemiany zachodzące na tym świecie. Obecnie jest to rozpadający się krater, który według szacunków naukowców powstał około 3,7-4,1 mld lat temu . Pamięta więc wczesny okres istnienia Układu Słonecznego, gdy planety były bombardowane przez różne obiekty.

Widoczne wyżej zdjęcie zostało zrobione z użyciem kamery High Resolution Stereo Camera (HRSC) znajdującej się na pokładzie orbitera Mars Express w październiku 2024 r . Naukowcy uważają, że to miejsce w postaci kolistej depresji o średnicy 120 kilometrów zostało z czasem wystawione na działanie wody i lodu. To sprawiło, że obszar zwiększył swój rozmiar blisko dwukrotnie.

Europejska Agencja Kosmiczna wyjaśnia, że w Deuteronilus Cavus występują różne znaczniki czasu ujawniające geologiczne oraz klimatyczne zmiany zachodzące na Marsie . Na przykład obecność minerałów ilastych wskazuje na przeszłe interakcje między materiałami wulkanicznymi a wodą. Wbrew pozorom ma to bardzo istotne znaczenie.

Tego typu ślady potwierdzają, że Mars miał w przeszłości dużo wody, a to mogło przełożyć się na warunki sprzyjające życiu. Do tej pory na Czerwonej Planecie nie znaleziono twardych dowodów na istnienie organizmów, ale nie wyklucza się, że w przeszłości mogły one tam występować.