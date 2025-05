Jak brzmi umierająca gwiazda? NASA udostępniła dźwięki kosmosu.

To nie pierwszy raz, gdy NASA udostępnia dźwięki kosmosu. Najnowsze nagrania audio powstały na podstawie danych zebranych przez teleskopy kosmiczne z trzech różnych obiektów. Są to umierająca gwiazda, układ podwójny oraz galaktyka Centaurus A , która w centrum ma wielką czarną dziurę.

Wspomniane dane zebrano z wykorzystaniem trzech obserwatoriów kosmicznych. Są to Chandra , Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba oraz Imaging X-ray Polarimetry Explorer ( IXPE ).

Pierwsza "melodia" powstała na podstawie danych zebranych z WR124. Jest to niezwykle jasna, krótko żyjąca masywna gwiazda znana jako Wolfa-Rayeta, która w niedługim czasie może przekształcić się w czarną dziurę. Jak wyjaśnia NASA, jest to preludium do narodzin takiego obiektu.