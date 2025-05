Mirosław Hermaszewski. Pierwszy Polak w kosmosie.

Mirosław Hermaszewski to jedyny polski kosmonauta, który odbył lot w kosmos. Szansę na podobne dokonanie miał również Zenon Jankowski, ale jego misja nie doszła do skutku i ostatecznie znalazł się w załodze rezerwowej. Kolejnym Polakiem w kosmosie, po wielu dekadach od lotu Hermaszewskiego, będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski , który leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach polskiej misji Ignis .

Mirosław Hermaszewski wraz z matką (ojciec zmarł podczas rzezi wołyńskiej) i rodzeństwem trafił do Wołowa nieopodal Wrocławia . To w tym mieście spędził dzieciństwo oraz wczesną młodość. W Wołowie ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Miasto obecnie planuje budowę planetarium oraz muzeum poświęconego polskiemu kosmonaucie .

W 1960 r. zaczął aktywnie działać w Aeroklubie Wrocławskim, gdzie zdobywał nowe umiejętności. Jesienią 1961 r. postanowił wstąpić do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie uzyskał m.in. kwalifikacje dla pilota samolotu MiG-15. Z czasem trafił do 62. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, gdzie m.in. zdobył przeszkolenie na samolocie naddźwiękowym MiG-21.

W 1968 r. Mirosław Hermaszewski trafia do Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem. Pilot służył w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju do 1978 r., a więc do roku jego lotu w kosmos.