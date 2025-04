Pierwszy polski astronauta poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną już za kilka tygodni. Jego misja Ignis jest częścią wyprawy na ISS o nazwie Ax-4, którą organizuje SpaceX z Axiom Space. Wiemy, że Sławosz Uznański-Wiśniewski w trakcie własnego pobytu na orbicie okołoziemskiej przeprowadzi kilkanaście eksperymentów. Dwa z nich już tam na niego czekają.

Dwa eksperymenty czekają na polskiego astronautę na stacji ISS

SpaceX przeprowadziło dla NASA w tym tygodniu misję zaopatrzeniową na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Było to przedsięwzięcie o nazwie CRS-32, którego start odbył się z przylądka Canaveral na Florydzie w poniedziałek. We wtorek w godzinach popołudniowych kapsuła towarowa zadokowała do ISS.

Rozwiń

Kapsuła towarowa Dragon dostarczyła na Międzynarodową Stację Kosmiczną ładunek o łącznej masie 3040 kilogramów. Poza zaopatrzeniem dla astronautów na ISS wysłano także kolejne eksperymenty. Wśród nich są dwa będące częścią polskiej misji Ignis, w której udział bierze Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Komputer Leopard, który jest częścią projektu LeopardISS. KP LABS materiały prasowe

Te dwa eksperymenty to Stability of Drugs i LeopardISS. Pierwszy z nich ma pozwolić na ocenę trwałości polimerowych, biodegradowalnych systemów przechowywania i uwalniania leków. W ramach projektu zostanie sprawdzonych osiem próbek. Drugi jest specjalną jednostką do przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego i został stworzony przez firmę KP Labs. Komputer jest niewielki, bo ma rozmiary 10 × 10 × 10 cm.

Sławosz Uznański poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną później

Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wspomniane eksperymenty wysłano kilka tygodni przed lotem polskiego astronauty na ISS? To wyjaśnia Agnieszka Gapys, rzeczniczka Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

Rzeczniczka POLSA przekazała, że wysłanie eksperymentów Stability of Drugs i LeopardISS na Międzynarodową Stację Kosmiczną we wcześniejszym terminie było koniecznością. Kapsuła załogowa Crew Dragon, którą w maju poleci Sławosz Uznański-Wiśniewski, ma ograniczone miejsce na ładunek. To z powodu tych ograniczeń polski astronauta nie może zabrać ze sobą wszystkich eksperymentów i dostarczono je szybciej.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy polski astronauta, który poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Rodak przeprowadzi na pokładzie ISS łącznie 13 eksperymentów. Jego misja Ignis ma potrwać dwa tygodnie. Start ma odbyć się najwcześniej pod koniec maja.

W skład załogi misji Ax-4 wchodzą również Shubhanshu Shukla z Indii (pilot), Tibor Kapu z Węgier (specjalista misji) oraz amerykanka Peggy Whitson (dowódczyni), która jest byłą astronautką NASA i obecnie pełni rolę dyrektora ds. lotów kosmicznych załogowych w Axiom Space.

Jowita Michalska: AI zamiast przyjaciela. Duży światowy biznes INTERIA.PL