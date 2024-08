Sławosz Uznański poleci na ISS z trójką astronautów. Oto załoga Ax-4

Sławosz Uznański to pierwszy polski astronauta, który poleci na ISS. Obecnie rodak przeniósł się do Houston, gdzie odbywa specjalne szkolenie. Najpierw w Axiom Space, a potem również u NASA i SpaceX. Lot Polaka na Międzynarodową Stację Kosmiczną odbędzie się w 2025 r. w ramach misji Ax-4 (Axiom Mission 4). Z kim poleci?

Axiom Space ujawnia skład załogi misji Ax-4

Axiom Space przerwało milczenie i ujawniło skład załogi misji Ax-4. Poza Uznańskim na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci trójka astronautów. Są to dowódca misji Peggy Whitson, pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz drugi specjalista misji (poza naszym astronautą) Tibor Kapu z Węgier.

Misja Ax-4 to przedsięwzięcie Axiom Space realizowane we współpracy z Indyjską Organizacją Badań Kosmicznych oraz Polską w połączeniu z Europejską Agencją Kosmiczną, która to do niedawna szkoliła Sławosza Uznańskiego w placówce w niemieckiej Kolonii.

Cała czwórka astronautów przybyła do Houston w poniedziałek, gdzie będzie odbywać szkolenia w Axiom Space, NASA oraz SpaceX. Załoga oczekuje na zgodę związaną z możliwością odbycia misji na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którą wyda MCOP składające się z przedstawicieli NASA, ESA, Roskosmosu, JAXA oraz Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Ax-4 to nieustające wysiłki Axiom Space na rzecz budowania możliwości dla krajów do badań, innowacji, testowania i współpracy z ludźmi na całym świecie podczas przebywania na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ta misja poszerza horyzonty dla narodów o ambitnych celach rozwoju naukowego, technologicznego oraz ekonomicznego. Nasza współpraca z ESA po raz drugi oraz włączenie Węgier i Indii podkreśla zdolność Axiom Space do pozyskiwania globalnych partnerów, rozszerzania zakresu eksploracji i otwierania nowych dróg rozwoju globalnej gospodarki kosmicznej. powiedział Michael Suffredini, dyrektor generalny Axiom Space

Słowasz Uznański leci na ISS z Axiom Space w 2025 roku

Misja Ax-4 odbędzie się w przyszłym roku, ale na razie nie ma dokładnego terminu. Wiemy, że start odbędzie się z florydzkiego przylądka Canaveral. Astronauci polecą w kosmos kapsułą załogową Dragon, którą dostarczy SpaceX. Zostanie ona umieszczona na szczycie rakiety Falcon 9.

Astronauci spędzą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej około dwóch tygodni i potem wrócą na Ziemię. Sławosz Uznański w trakcie pobytu na ISS przeprowadzi szereg eksperymentów, które wybrano z listy obejmującej kilkadziesiąt zgłoszeń.