Prywatna stacja kosmiczna Starlab wchodzi w ważny etap

Starlab to prywatna stacja kosmiczna, która nie będzie tak dużą placówką jak ISS. Mimo to pokłada się w niej duże nadzieje. Projekt wszedł w kolejny i bardzo istotny etap. To "pełny rozwój", który ma pozwolić na umieszczenie stacji kosmicznej Starlab na orbicie okołoziemskiej już za kilka lat.