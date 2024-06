Międzynarodowa Stacja Kosmiczna znajduje się na orbicie Ziemi od ponad dwóch dekad, ale nie będzie tam przebywać bez końca. NASA planuje finansować ten projekt do końca dziesięciolecia i w 2030 r. przeprowadzi deorbitację własnej części ISS.

NASA wybiera do deorbitacji ISS firmę SpaceX

Deorbitacja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie będzie prosta i trzeba ją ponownie sprowadzić na Ziemię. Mając na uwadze, że nie ulegnie ona całkowitemu spaleniu w atmosferze naszej planety. Pewne części wpadną do oceanu. NASA wie, że to złożone zadanie i potrzebuje pomocy. Powierzono to firmie SpaceX.

NASA przekazała, że firmie SpaceX zlecono opracowanie specjalnego pojazdu kosmicznego, który ułatwi deorbitację Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na ten cel zostanie przeznaczone do 843 mln dolarów i w tej kwocie nie wliczają się koszty związane z wystrzeleniem statku w kosmos.

Projekt nazwano "U.S. Deorbit Vehicle" i na jego temat w zasadzie nie wiadomo nic. SpaceX w ramach finansowania otrzymanego przez NASA ma przygotować taki pojazd. Do deorbitacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma dojść najwcześniej w 2030 r.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zostanie zastąpiona innymi

Wybór amerykańskiego pojazdu deorbitacyjnego dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pomoże NASA i jej międzynarodowym partnerom zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne przejście na niską orbitę okołoziemską po zakończeniu działalności stacji. Decyzja ta wspiera także plany NASA dotyczące przyszłych kierunków komercyjnych i pozwala na dalsze wykorzystanie przestrzeni kosmicznej w pobliżu Ziemi. mówi Ken Bowersox z NASA

Obecnie na orbicie okołoziemskiej znajduje się także chińska stacja Tiangong, ale w planach są kolejne placówki tego typu. Jedną z nich jest Gateway, które NASA planuje stworzyć we współpracy z ESA i umieścić na orbicie okołoksiężycowej. Są też projekty stacji, które przygotowuje sektor prywatny.

Warto dodać, że NASA zdecydowała się na wybór firmy SpaceX po analizach, które przeprowadzono od ogłoszenia konkursu, co nastąpiło w marcu 2023 r. Potem agencja ponownie zapytała sektor prywatny o zgłaszanie propozycji we wrześniu.