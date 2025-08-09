Starshipem na Marsa. Włosi z ASI wyślą rakietą SpaceX własne eksperymenty

SpaceX pracuje nad ogromną rakietą Starship od lat. Konstrukcja ciągle nie jest gotowa i do tej pory odbyła dziewięć prób orbitalnych, które zakończyły się mniejszymi lub większymi sukcesami. Elon Musk wierzy, że nowy pojazd kosmiczny pozwoli skolonizować Marsa i już planuje pierwszą misję na Czerwoną Planetę. Udział w niej zadeklarowała Włoska Agencja Kosmiczna.

Włoska Agencja Kosmiczna wyśle rakietą Starship na Marsa własne eksperymenty

Włoska Agencja Kosmiczna podpisała ze SpaceX wstępne porozumienie, którego celem jest udział w wyprawie rakiety Starship na Marsa. Informację ogłosił Teodoro Valente, prezes ASI. Co Włosi chcą wysłać na Czerwoną Planetę? Z pewnością nie będą to astronauci.

Włosi z ASI chcą umieścić w Starshipie lecącym na Marsa własne eksperymenty naukowe, które zostaną przeprowadzone w warunkach mikrograwitacji podczas długiej misji.

Ładunki będą obejmować między innymi eksperyment wzrostu roślin, stację monitorowania meteorologicznego i czujnik promieniowania. Celem jest zebranie danych naukowych podczas około sześciomiesięcznej fazy lotu międzyplanetarnego, który Starship odbędzie z Ziemi na Marsa, a następnie na powierzchnię Marsa

Zainteresowanie ASI lotem Starshipa na Marsa nie dziwi, bo to niepowtarzalna okazja do przeprowadzenia różnych eksperymentów. Można się spodziewać, że rakieta SpaceX podczas pierwszej wyprawy zabierze ich znacznie więcej.

Kiedy Starship poleci na Marsa?

Elon Musk w zeszłym roku deklarował, że chce, aby SpaceX wysłało pierwszą rakietę Starship na Marsa już pod koniec 2026 r., kiedy to otworzy się kolejne okienko dla podróży na Czerwoną Planetę, bo ta będzie dosyć blisko Ziemi. Czy tak się stanie?

Prace nad Starshipem przeciągają się w czasie. Ostatnie próby kończyły się serią spektakularnych wybuchów i jedno jest pewne. Rakieta nie jest gotowa do lotu na Marsa i potrzebuje jeszcze mnóstwa testów. Dziś Elon Musk deklaruje, że szanse takiej misji w 2026 r. wynoszą 50/50.

SpaceX planuje przyspieszyć prace nad Starshipem. Przed nami 10. lot orbitalny. W przyszłym roku firma chce zacząć próbować odzyskiwać drugi stopień oraz przeprowadzić test tankowania na orbicie. Bez tego statek na Marsa nie poleci.

