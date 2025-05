Starship gotowy do 9. lotu. SpaceX zrobi coś pierwszy raz.

Okienko startowe rozpocznie się 27 maja o godz. 6:30 p.m. CT ( w Polsce będzie 1:30 w nocy ). Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to Starship poleci w kosmos i wydarzenie będzie można oczywiście oglądać na żywo. Będzie to możliwe na oficjalnym kanale SpaceX w platformie X. Relacja powinna rozpocząć się kilkadziesiąt minut przed planowanym startem.

Starship ma na celu dalsze obniżenie kosztów realizacji misji w kosmos. SpaceX chcąc to osiągnąć musi zacząć odzyskiwać oba elementy rakiety, które następnie będą wykorzystywane w trakcie kolejnych lotów. Dotychczas już kilka razy udało się złapać booster Super Heavy , ale jeszcze ani razu ten sam stopień nie został wykorzystany dwukrotnie. Teraz to się zmieni.

SpaceX w trakcie 9. lotu rakiety Starship po raz pierwszy wykorzysta używany booster Super Heavy. Będzie to jeden ze stopni, który wcześniej udało się złapać ramieniem mechazilla zamocowanym do wieży. To ogromny krok naprzód do celu, którym jest zmniejszenie kosztów misji.